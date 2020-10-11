被批居心叵测 胡锡进反指陆委会干预他发表言论

台湾陆委会昨天（10日）指责中国大陆《环球时报》总编辑胡锡进对台湾总统蔡英文双十演讲所发表的言论离谱，批评胡锡进居心叵测。胡锡进对此反指陆委会干预他发表言论。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文在双十演说中强调，她愿意在对等尊严下与对岸对话。

胡锡进在微博上认为，蔡英文双十讲话的涉两岸内容，是近年来口气最软的一次，不相信蔡英文和民进党会“立地成佛”。

胡锡进说：“这些人不吃敬酒只吃罚酒，大陆对台必须保持强大且随时可能激发的军事压力，才能够震住他们，让他们收敛。”

陆委会随后指责《环球时报》总编在微博“极尽恶意及挑衅”的谈话，不仅是阻碍两岸间可能的善意互动，而且企图寻衅生事，刻意制造双方的对立冲突。

陆委会认为，北京当局不应放任官媒“胡言乱语，胡乱放话”，在两岸升高敌意，在区域及台海制造事端，并呼吁对岸今后要严格约束官媒及旗下媒体或个人的言论，不要再有令亲痛仇快的“妄言妄行”。

胡锡进晚间对此在微博再次发文，提醒陆委会不要用“官媒”“这顶帽子试图堵住环球时报以及老胡本人的嘴”，并说大陆方面有权利就台海事务做出评论。

胡锡进说：“台海局势如今高度紧张的根本原因在于台当局奉行的谋‘独’路线，以及他们主动迎合美国对台湾事务的干预。”

他也说，《环球时报》和胡锡进会客观报道和评论，不会受制于台湾当局的说三道四。