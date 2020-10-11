深圳改革试点方案印发：市场准入等重点领域将迎来大改

深圳经济特区成立40周年之际，中共办公厅和中国国务院办公厅印发文件，支持深圳实施综合授权改革试点，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权。方案提到，深圳将放宽能源、电信、公用事业、交通运输、教育等领域市场准入，中央还将支持深圳扩宽立法空间等。

据新华社10月11日报道，中办国办印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》。深圳的主要目标有，今年在要素市场化配置、营商环境优化等重要推出重大改革措施，制定实施首批综合授权事项清单，推动试点开局好步。

在2022年，各方面制度建设取得重要进展，形成一批可复制可推广的重大制度成果。在2025年，重要领域和关键环节改革取得标志性成果，基本完成试点改革任务，为全中国制度建设作出重要示范。

在完善要素市场化配置体制机制方面，方案提出，第一，支持深圳在土地管理制度上深化探索，将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项委托深圳市政府批准，支持在符合国土空间规划要求的前提下，推进二三产业混合用地。

深圳将探索利用存量建设用地进行开发建设的市场化机制，完善闲置土地使用权收回机制，深化深汕特别合作区等区域农村土地制度改革，支持依托公共资源交易平台建设自然资源资产交易市场，完善一二级市场联动的土地市场服务监管体系。

第二，深圳将完善适应超大城市特点的劳动力流动制度；深化户籍制度改革，调整完善积分落户政策；完善居住证制度等。

第三，中央将支持深圳在资本市场建设上先行先试；推进创业板改革并试点注册制，试点创新企业境内发行股票或存托凭证（CDR）；建立新三板挂牌公司转板上市机制；优化私募基金市场准入环境；探索优化创业投资企业市场准入和发展环境；开展基础设施领域不动产投资信托基金试点；在中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础上成立金融科技创新平台；支持开展数字人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作。

第四，深圳将加快完善技术成果转化相关制度，其中包括改革科研项目立项和组织方式，建立主要由市场决定的科技项目遴选、经费分配、成果评价机制；深化科技成果使用权、处置权和收益权改革，在探索赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权、成果评价、收益分配等方面先行先试；探索政府资助项目科技成果专利权向发明人或设计人、中小企业转让和利益分配机制，健全国有企业科研成果转化利益分配机制；完善技术成果转化公开交易与监管体系。

第五，深圳将加快培育数据要素市场。其中包括率先完善数据产权制度，探索数据产权保护和利用新机制，建立数据隐私保护制度；试点推进政府数据开放共享；支持建设粤港澳大湾区数据平台，研究论证设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易；开展数据生产要素统计核算试点。

第六，深圳将健全要素市场评价贡献机制。其中包括率先探索完善生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬；深入推进区域性国资国企综合改革试验，支持建立和完善符合市场经济规律与企业家成长规律的国有企业领导人员管理机制，探索与企业市场地位和业绩贡献相匹配、与考核结果紧密挂钩、增量业绩决定增量激励的薪酬分配和长效激励约束机制。

在打造市场化法治化国际化营商环境方面，方案提出，第一，深圳将进一步完善公平开放的市场环境。在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定深圳放宽市场准入特别措施清单，放宽能源、电信、公用事业、交通运输、教育等领域市场准入；进一步放宽前沿技术领域的外商投资准入限制；支持完善公平竞争制度。完善经营邮政通信业务审批机制；试点能源领域许可审批告知承诺制；推进破产制度和机制的综合配套改革，试行破产预重整制度，完善自然人破产制度。

第二，深圳将打造保护知识产权标杆城市。开展新型知识产权法律保护试点，完善互联网信息等数字知识产权财产权益保护制度，探索建立健全证据披露、证据妨碍排除和优势证据规则，建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度。探索在部分知识产权案件中实行举证责任转移制度。实施知识产权领域以信用为基础的分级分类监管。

第三，方案提出完善行政管理体制和经济特区立法。按程序赋予深圳在干部和机构管理、统筹使用各类编制资源等方面更大自主权。探索完善行政争议多元解决机制，健全行政复议与行政诉讼衔接机制。支持深圳扩宽经济特区立法空间，在新兴领域加强立法探索，依法制定经济特区法规规章。

在完善科技创新环境制度方面，方案提出，第一，优化创新资源配置方式和管理机制。支持实行非竞争性、竞争性“双轨制”科研经费投入机制。推动完善科研机构管理机制，建立常态化的政企科技创新咨询制度。实施高层次科技人才定向培养机制。

第二，建立具有国际竞争力的引才用才制度。按程序赋予深圳外国高端人才确认函权限，探索优化外国人来华工作许可和工作类居留许可审批流程。支持探索制定外籍“高精尖缺”人才认定标准，为符合条件的外籍人员办理R字签证和提供出入境便利。为符合条件的外籍高层次人才申请永久居留提供便利。支持探索建立高度便利化的境外专业人才执业制度，放宽境外人员（不包括医疗卫生人员）参加各类职业资格考试的限制。

方案还提出完善高水平开放型经济体制，第一，加大制度型开放力度。支持以规则衔接深化粤港澳大湾区合作发展。充分发挥中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区全面深化改革和扩大开放试验田作用，形成更多可复制可推广的制度创新成果。加强对重大疑难涉外商事案件的业务指导。支持完善法治领域跨境协作机制，健全国际法律服务和纠纷解决机制。

第二，扩大金融业、航运业等对外开放。支持符合条件的在深境内企业赴境外上市融资。开展本外币合一跨境资金池业务试点。支持深圳在推进人民币国际化方面先行先试，推动完善外汇管理体制。支持符合条件的外资金融机构在深圳依法发起设立证券公司、基金管理公司。支持符合条件的外资机构在深圳依法合规获取支付业务许可证。推动构建与国际接轨的金融规则体系。探索完善国际船舶登记制度。赋予深圳国际航行船舶保税加油许可权，进一步放开保税燃料油供应市场。

方案还提出完善民生服务供给体制，其中包括，第一，创新医疗服务体系。支持在深圳开展国际前沿药品临床应用。探索完善医疗服务跨境衔接，建立与国际接轨的医学人才培养、医院评审认证标准体系。支持建设全新机制的医学科学院。支持完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系。

第二，探索扩大办学自主权。探索扩大在深高等学校办学自主权。在符合国家相关政策规定前提下，支持深圳引进境外优质教育资源，开展高水平中外合作办学。赋予深圳对企业博士后科研工作站分站的设立和撤销权限。

第三，优化社会保障机制。探索公共服务多元化供给新机制，加快构建以促进健康为导向的创新型医保制度。支持完善普惠婴幼儿照护服务体系。鼓励利用全国一体化政务服务平台实现医保政务服务一体化办理。支持健全公共就业服务和终身职业技能培训制度。

第四，完善文化体育运营管理体制。支持深化文艺院团改革，完善院团管理体制、运行机制和利益分配制度。按程序赋予省级电视剧审查等管理权限。支持建设适用国际通用规则的文化艺术品（非文物）拍卖中心。支持开展体育消费城市试点，推进体育产业创新试验，创新促进体育赛事发展的服务管理机制和安保制度。

文件还提出完善深圳的生态环境和城市空间治理体制。其中包括，第一，健全生态建设和环境保护制度。支持完善生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单等“三线一单”生态环境分区管控体系，开展重要生态空间自然资源确权登记，扩大生态系统服务价值核算范围。支持完善本地清洁能源供应机制，建设能源产业创新中心、创新联合体等平台机构。支持完善产品环保强制性地方标准，建立绿色产业认定规则体系，完善气候投融资机制。推动完善陆海统筹的海洋生态环境保护修复机制，实行环境污染强制责任保险制度，探索建立入海排污口分类管理制度。加快建设国家可持续发展议程创新示范区。

第二，提升城市空间统筹管理水平。按照相关法律法规，支持推动在建设用地地上、地表和地下分别设立使用权，探索按照海域的水面、水体、海床、底土分别设立使用权，促进空间合理开发利用。开展深化自然生态空间用途管制试点。按程序赋予深圳占用林地省级审核权限。探索优化用地用林用海“统一收文、统一办理、统一发文”审批机制，推动自然资源使用审批全链条融合。开展航空资源结构化改革试点。完善无人机飞行管理制度。

最后，文件提出要强化深圳的保障措施。深圳将全面加强中共的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。国家发展改革委会同有关方面分批次研究制定授权事项清单，按照批量授权方式，按程序报批后推进实施。有关方面被要求实行包容审慎的改革风险分类分级管控机制，不断优化综合改革试点实施路径。

文件提到，广东省要积极为深圳开展综合改革试点创造条件，赋予深圳更多省级经济社会管理权限。深圳要加强与粤港澳大湾区其他城市协调合作，建立区域互动、优势互补的改革联动机制。

此次方案提出的各项改革政策举措，凡涉及调整现行法律或行政法规的，经全国人大常委会或国务院授权后实施。

文件还提到，深圳要大胆提拔使用敢于改革、善于改革的干部，，宽容干部在改革创新中的失误错误，及时宣传深圳推进改革的新进展新成效，为综合改革试点营造良好舆论氛围。

