山西财经大学暴发诺如病毒 知情者︰校医院已住满患者

山西财经大学暴发诺如病毒，多名师生近日集体感染。校方通报，截至昨天下午，学校医院内仍有22名患者出现腹泻、呕吐等症状留医，57人症状消失仍在隔离观察。有知情人士透露，目前该校医院已住满病人，且几乎每天都增加10起病例。

山西财经大学学生李菲（化名）接受《健康时报》访问时说，她上周三（7日）已听说有同学上吐下泻，当天即有一栋男生宿舍的整层楼被隔离，而该层学生被迫停课，并由班委负责送饭；后来出现症状的学生越来越多，“如今校医院已经住满了”。

她并说，最初学生们也不知道校内暴发诺如病毒，直至金融学院一张内部通知截图在同学们之间传开，才知道此事。

校方先后在上周四（8日）及昨天两度通报情况。据通报，该校已把出现症状的学生集中到校医院进行治疗，并对发病集中的宿舍楼层重点观察，同时对学生宿舍、食堂、教室进行消毒。

通报还说，经过治疗，患病学生症状有所减缓，部分患病学生症状逐渐消失。此外，经太原市卫生监督部门检测，未发现患者有同一食物来源，饮水无问题。

不过，包括李菲在内的一些学生都对感染源未明显得十分担忧。

多位山西财经大学的学生向《健康时报》反映：“学校餐具不卫生不是一两天的问题了，消毒柜的灯就从来没开过，这两天出了事之后才开，勺子也明显变干净了。”

据报道，自今年9月开学后，基于冠病疫情防控要求，山西财经大学采取半封闭管理办法，学生非必要不外出，有外出需求的同学必须提交申请，此外，该校国庆、中秋双节只放假三天，师生原则上不离开山西，只能在省内活动。

中国疾控中心的消息显示，今年9月以来，中国已经报告超过30起诺如病毒病暴发，涉及病例约1500例，主要发生在饮食服务单位和集体食堂。患者常在进餐后24小时内出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状。