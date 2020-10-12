深圳书记：将着力解决核心技术“卡脖子”问题

今年是深圳经济特区建立40周年，新华社《瞭望》杂志和央视财经频道《对话》栏目前天（10日）分别推出对深圳市委书记王伟中的专访。面对美国打压，王伟中表示，深圳将加快建设综合性国家科学中心和国家实验室，着力解决关键核心技术“卡脖子”问题。

王伟中说，《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布一年多来，深圳全面贯彻中央意见精神，奋力跑好建设中国特色社会主义先行示范区“第一程”，开局良好。

王伟中表示，发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移深化改革。他还说，深圳正以实施综合授权改革试点等为抓手，在要素市场化配置、营商环境优化、城市空间统筹利用等重点领域深化改革、先行先试。

他重申，深圳将对标最高最好最优最强，缺什么补什么，哪不行就改哪，不断优化提升综合营商环境。

王伟中还说，深圳正重点推进四个“协同发力”，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一是坚持“新基建+传统基建”协同发力，以有效投资扩大内需、增强后劲。二是坚持“新兴产业+支柱产业”协同发力，加快提升产业链供应链现代化水平。三是坚持“国内市场+国际市场”协同发力，更好利用两个市场、两种资源。四是坚持“先发地区+后发地区”协同发力，助力对口地区打赢脱贫攻坚战。王伟中说，深圳地处国内国际双循环交汇的枢纽位置，理应充分发挥自身优势，更好代表国家参与全球产业合作和竞争。

在创新方面，王伟中表示，深圳要实现高质量发展，并且成为高地、标杆，很重要一方面就是要不断去创新，坚持创新驱动。他说，深圳构建起并不断完善“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链，办好深圳大学、南方科技大学、香港中文大学（深圳）等高等院校，加快建设综合性国家科学中心和国家实验室等，这些措施就是为了进一步加大源头创新力度，解决关键核心技术“卡脖子”问题。

美国正对深圳一些龙头企业施压，王伟中表示，企业受到很大压力，但要看到深圳企业从来不是在顺风顺水中成长起来的。在国家好的政策下，在好的创新氛围下，中国的企业、深圳的企业一定会发展得更好，未来一定还是属于它们的。

王伟中还说，按照《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》部署，到2035年，深圳要建成社会主义现代化强国的城市范例；到本世纪中叶，深圳要成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。深圳要比全国提前15年打造出一个社会主义现代化强国的城市样板。

他还强调，深圳40年发展成就充分彰显中国特色社会主义制度优势。作为中国共产党一手缔造的城市，深圳是外界观察中国改革开放的重要窗口，也是向外界展示中国改革开放和中国特色社会主义伟大成就的重要窗口。深圳将坚定信心、坚定信念，坚持不懈走中国特色社会主义道路，坚定不移办好自己的事情。

香港《南华早报》昨天引述知情人士，透露中国国家主席习近平计划于本周前往深圳，出席深圳经济特区成立40周年庆典。据悉，庆典初步定于周四举行，习近平最早有望于明天抵达深圳。

另外，中共中央办公厅与国务院办公厅昨天（11日）也发布了《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》。深圳将在金融科技改革、土地管理等多个领域获得更多改革自主权，被中国官媒形容为启动新一轮改革开放。