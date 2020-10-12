港媒：习近平或今天南下参加经济特区周年庆祝活动

今年是深圳、珠海、汕头和厦门四个首批中国经济特区设立40周年。有香港媒体引述消息人士报道，中国国家主席习近平将在今天（12日）启程南下，参加一连三天的相关庆祝活动。消息称，习近平此行除深圳外，还将视察广东其他城市。

据香港《明报》报道，消息人士透露，习近平此次南下首站并非深圳，而是将行程后半部分安排在深。

另有消息称，在习近平出席经济特区成立40周年的庆祝活动时，香港行政长官林郑月娥与澳门行政长官贺一诚也会到访深圳，并有可能与习近平会面。

在习近平启程前，广东多个城市有提高安保级别迹象。早前流传在大陆微信朋友圈的短片显示，有高级别领导在巡视深圳前海。随后，有市民据网络短片显示的地点赶往现场，发现现场大量便衣警员和警车在附近戒备。有未经官方证实的传闻称，先行抵前海视察的是中共中央办公厅主任丁薛祥。

此外，广东多地公安部门近日发布“禁飞令”，禁止市民在辖区内放飞“低小慢航空器”。深圳市管理部门要求自本月11日起，至17日止，在深圳全市范围内，禁止一切单位、组织、和个人利用“低（空）慢（速）小（型）”航空器进行飞行活动，确实需要飞行的，应当经军队、民航空中管制部门批准后，方可实施。对于违规飞行的行为，公安机关将会依法查处。

此外，东莞和中山市公安局也先后发出“禁飞令”，并明确是为“维护庆祝经济特区建立40周年活动举办期间周边地区空中安全，杜绝各类违法违规飞行活动发生”。其中东莞的禁飞期横跨整个10月，中山的禁飞期则从10日至本月20日。

除了“禁飞令”，另有位于深圳中心城区的莲花山公园、洲际酒店和华侨城周边区域也提高安保。其中山顶广场中央矗立改革开放总设计师邓小平塑像的莲花山公园从昨天起开始封闭，华侨城洲际酒店也被政府临时征用，时间为本月10日至15日。与此同时，深圳华侨城周边区域将在12日至14日进行三天封闭管理，届时在上述区域一些机构可能会停业三天。

另据《星岛日报》引述消息人士报道，由于粤港澳大湾区建设受反修订《逃犯条例》风暴和冠病疫情的双重冲击而遇阻，习近平此行也将提出加快大湾区建设。

消息人士透露，预料随同南下的包括中央办公厅主任丁薛祥、国务院副总理刘鹤、全国政协副主席兼国家发改委主任何立峰、全国政协副主席兼港澳办主任夏宝龙。

据了解，深圳方面也将邀请港澳特首林郑月娥和贺一诚，全国政协副主席董建华、梁振英、何厚铧，和一些对深圳经济建设“有功”的港人参加周三庆祝大会，而在疫情下，有获邀港人今天便会前往深圳进行检测。

不过，周三同时又是特首林郑月娥发表《施政报告》的日子，与庆祝大会撞期。据了解，港府正在研究如何安排，不排除押后发表《施政报告》。