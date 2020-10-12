山东青岛出现新增冠病病例 开展大规模核酸检测

中国山东省青岛市出现六例冠病确诊病例和六例无症状感染者，当地开始进行大规模核酸检测，彻底排查可能的感染者。

据山东省青岛市卫健委网站消息，截至10月11日23时，青岛市共发现六例确诊病例，六例无症状感染者，均与该市胸科医院高度关联。

山东省委、省政府已在青岛设立前方指挥部，青岛市启动应急响应机制。根据防控安排部署，将对防控区域采取封闭管控措施。

青岛市卫健委通报称，已排查密切接触者的密切接触者76人，已出结果34人，均为阴性；一般接触者810人，已出结果485人，均为阴性。排查全市医疗机构工作人员、新住院患者和陪护人员143893人，全部完成采样，已出结果114862人，全部为阴性。

该市已制定并启动全员检测方案，三天内对市南、市北、李沧、崂山、城阳五区检测全覆盖，五天内对全市检测全覆盖，检测结果将及时发布。

另据健康时报11日消息，青岛市胸科医院昨日已停诊。该院胸科门诊的工作人员称，医院全部科室已经停诊，开诊时间需要等具体通知。

在青岛市昨天发布出现新增冠病无症状感染者的消息之后，中国多地已相继发布提醒“如非必要，近期不要前往青岛市”。

另据中国国家卫健委网站消息，中国大陆昨天新增确诊病例21例，均为境外输入，其中上海五例，辽宁四例，广东三例，河北两例，山西两例，北京、天津、内蒙古、福建及四川各一例。

