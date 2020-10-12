大陆男子带大批黄金偷渡赴台 被捕后递解出境

中国大陆一名男子去年带着大批黄金、名贵字画偷渡来到台湾，后被台湾警方逮捕，但检察官最终不起诉这名男子，并将他递解出境。

综合ETtoday新闻云和《证券时报》报道，这名大陆男子是吉林文投集团董事长张子毅。文投集团的投资项目包括私募基金、艺术品买卖、投资银行承兑和理财等。

关于张子毅失联的消息去年2月底从吉林省证券金融业人士的微信朋友圈传播开来。

据了解，张子毅去年3月因在大陆涉嫌吸金上亿人民币，带着大批黄金、名贵字画，及折合新台币5000万元（237万新元）的外币，和怀孕女友一起偷渡到台湾，先后入住文华东方、W饭店等处。

台湾刑事局后来透过海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议管道，得知有偷渡犯高调入住饭店，经报请检察官指挥后，在3月15日到W饭店逮捕张子毅和李姓女子，当场还查扣港币、欧元现钞，另外还有多幅清朝皇帝文物，以及大批黄金条。

张子毅落网后坦承就是喜欢台湾的环境，所以偷渡前往台湾，并配合供出自己的偷渡路线，让刑事局得以循线在2019年6月间，破获专门安排越南人偷渡赴台的人蛇集团。

台北地检署考量张子毅和李姓女友在台没有前科，犯后态度良好，因此依职权处分不起诉后，由警方将两人递解出境，至于协助安排住宿的钟姓共犯则反向逃往大陆被通缉中。

长春市公安局随后在3月29日宣布，张子毅被抓捕归案。