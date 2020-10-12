港区人大代表提议港台央视联办“我要上春晚”选拔赛

有港区全国人大代表认为，香港在推广中国国家安全教育上不合格，提议香港电台与中国中央电视台举办每年一度的“我要上春晚”港区选拔赛，胜出者可参加央视的春节联欢晚会节目。

据香港01昨天（11日）报道，港区全国人大代表、香港中小型律师行协会创会会长陈曼琪提出，以软性手法增强港人国家认同感，并批评香港电台作为公营机构，没有积极宣传国家安全教育。

陈曼琪建议，将国家宪法、香港《基本法》及国家安全的推广教育，纳入《香港电台约章》。

陈曼琪认为，港台的使命及工作范围要坚持“一国两制”，应在电台开设“宪法、基本法及国家安全教育”频道，负责制作电台、电视和新媒体节目宣传相关资讯，面向老师、学生和公务员以传播公民教育和国情教育，巩固国民身份认同及爱国情怀。

陈曼琪说，港台可以与央视或大陆广播机构合作，在历史政府、文化理论、经济发展层面制作更多节目，增强港人国家观念。

她提议，为鼓励中小学自愿将宪法、《基本法》和国家安全教育独立成科，香港教育局设立专项资助计划，为自愿参与宪法、《基本法》和国家安全教育独立成科的中小学提供额外资源配套协助。

陈曼琪也建议，港府向公务员提供《基本法》及《香港国安法》的职前及在职培训，须通过考核作为获聘必要条件，所有政府官员，立法会议员及区议员等，也需要申报外国政治联系。

陈曼琪说，去年7月已向人大常委提出相关建议，稍后将致函特首，就推行国家安全教育提出建议。