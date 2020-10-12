数据显示中国三季度免税外卖直播业迎爆发

企业信息查询平台企查查10月12日发表报告指，中国三季度“行业增速榜”TOP行业已从民生相关的刚需行业转移到了金融、文娱等高层次服务业。

据《新京报》报道，企查查发布《今年第三季度企业发展大数据报告》，对三季度的行业榜单进行盘点：行业增速榜、行业跌速榜、行业黑马榜。

从国民经济行业分类来看，今年第三季度中国金融业注册量高达1.76万家，同比增长205.3%，位列“行业增速榜”第一，而去年同期不过5780家。值得注意的是，1.76万金融市场主体中有1.09万都属于资本市场服务子行业，其中注册资本在1000万以上的占比高达48.3%，接近一半。三季度资本市场服务业注册量大增，一方面源于后疫情时代的行业反弹，另一方面也是源于注册制改革的拉动效应。

紧跟其后的是文娱行业、科技行业以及电热燃水行业，以上3个行业的同比增长率都超过了100%，较去年同期有显著增长。结合企查查今年7月推出的《疫情下的挣扎与机遇：企查查中国企业发展大数据报告》来看，三季度“行业增速榜”TOP行业已从民生相关的刚需行业转移到了金融、文娱等高层次服务业。

今年第一、二季度，中国文娱、科技行业都位于行业跌速榜，而在第三季度，文娱、科技行业一举跃至增速榜的前三，由此表明，文娱、科技行业在第三季度恢复良好。

租赁和商务服务业是“行业跌速榜”上的新面孔，令人意外，该行业在今年1月至6月同比增长6.5%，仍有微弱上扬。分析师认为，疫情对该行业的影响可能存在一定滞后性，第三季度才真正由注册量数据反映出来。

采矿业、住宿和餐饮业、教育行业都是跌速榜的老面孔。疫情期间（1至6月）教育行业领跌，同比下降高达18.7%，第三季度教育行业的注册量同比下降数据缩小为6.3%。房地产业也从疫情期间的9.8%缩小为2.7%。值得注意的是，采矿业和住宿餐饮业在第三季度的同比下降率相较1至6月却有扩大趋势，分别从13.6%、16.4%扩大到了53.4%和30.8%。

行业黑马榜上分别有：免税、外卖和直播。免税概念企业注册量环比增长320.4%，海南占比高达四成。

海南免税新政7月1日正式落地，受离岛免税经济政策刺激，免税概念企业在今年第三季度注册量大涨。企查查数据显示，今年一季度免税相关企业新增注册量1208家，同比增长988.3%；二季度2645家，同比增长1711.6%；三季度1.1万家，同比增长7842.1%，环比增长320.4%。目前中国在业/存续免税相关企业1.8万家，其中海南占比40%。

另外，虽然餐饮业在疫情期间受重创，但“无接触式”外卖餐饮行业却借机突围而上。企查查数据显示，今年一季度外卖餐饮相关主体新增注册8023家，同比增长120.8%；二季度2.68万家，同比增长311.9%；三季度4.9万家，同比增长514.8%。目前中国在业/存续外卖餐饮相关主体11.8万家，其中个体户占比71.6%。

直播相关企业新增1.45万家，同比增长673.6%。数据显示，今年一季度直播相关企业新增注册量1711家，同比增长97.1%；二季度9036家，同比增长548.2%；三季度1.45万家，同比增长673.6%。目前中国在业/存续免税相关企业3.8万家，其中注册资本100万以内的占比39.7%，注册资本500万以内的占比77.8%。

中国还有6000多家企业涌入芯片业，大中型企业占比27%。今年一季度芯片相关企业新增注册量1988家，同比增长100.2%；二季度4658家，同比增长219.7%；三季度6199家，同比增长288.4%。目前中国在业/存续芯片相关企业3.74万家，其中注册资本1000万以上的1.01万家，占比27%，注册资本5000万以上的近3000家。

另外，新能源汽车注册量同比增长92.4%，利好汽车全产业链。中国国常会10月9日通过《新能源汽车产业发展规划》，再次提倡培育和壮大绿色发展新增长点。企查查数据显示，今年一季度新能源相关企业新增注册量8495家，同比下降9.7%；二季度1.97万家，同比增长61.2%；三季度2.28万家，同比增长92.4%。目前中国在业/存续芯片新能源汽车相关企业19.8万家，新能源汽车行业的长期利好势必对充电桩、锂电池等相关产业带来积极影响。