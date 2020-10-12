洪秀柱：美支持台湾与他国发展非正式关系 并非国与国

台湾在野的国民党前主席洪秀柱在谈及台湾和美国是否会恢复正式外交关系时说，美国支持台湾与其他国家发展的是非正式伙伴关系，而不是“国与国”的正式外交关系。

洪秀柱在《环球时报》今天（12日）发布的专访中认为，美国会不会帮助台湾“重返联合国”，或者台美是否会“恢复正式外交关系”，大家必须先厘清美国跟大陆、台湾的关系主要基于中美三个联合公报和“与台湾关系法”。

洪秀柱提到，中美三个联合公报之一的《上海公报》，清楚载明“美方认知（acknowledges）海峡两岸的中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分，对这一立场不提出异议（not to challenge）”。

洪秀柱说，“与台湾关系法”有明文称“任何企图以非和平方式决定台湾的前途之举，包括使用经济抵制及禁运手段在内，为美国所严重关切”，换句话说，美国对台湾的处境最多只有“严重关切”，没有任何具体的安全保证承诺。

至于美国总统特朗普今年3月签署由国会议员提出的“台北法案”，洪秀柱说，该法旨在强调美国支持台湾巩固“邦交”，与其他国家发展“非正式伙伴关系”，支持台湾参与国际活动，推动双方经济贸易谈判等。

洪秀柱认为，两岸关系今年有戏剧性的巨幅变化，民进党蔡政府“亲美抗中”的战略，加上完全执政的优势，在野党监督制衡能力相对弱化，以及美国大选、特朗普政府猛打“台湾牌”等因素，台美关系快速升温，两岸关系急速恶化。

洪秀柱说：“美国很清楚，两岸关系、台湾问题对中国大陆来说是至关重要的核心问题，因此，美国透过提高官方接触层级等方式来提升台美关系，垫高‘反中’筹码，站上更高的战略位置。”

她认为，蔡政府已经和美国紧紧绑在一起，现在考验的是大陆的战略定力，以及特朗普政府在大选民调落后的压力下，能否维持理性。

台美关系升温、两岸关系恶化的情势走向，洪秀柱直指是“芒果干”（亡国感）的策略操作，意在促使民众相信支持蔡政府的美国，有足够的能力和意愿保障台湾的安全。

洪秀柱担心，如果《两岸经济合作框架协议》（ECFA）没能继续，台湾经济马上会浮现几个困境，包括协议核心的早期收获计划将停止，影响业别广、弱势受害多。

对于国民党今年决定不出席海峡论坛，洪秀柱认为，这是一件意外的插曲，某种程度也反映出国共之间的互信正趋于薄弱，国民党也应有争取民心认同的自信，不能陷入和民进党比谁对大陆更强硬的民粹陷阱，否则只会在两岸关系上更被动。

洪秀柱也觉得，无论“首战即终战”，还是“首战即决战”，都是前总统马英九对两岸危机的逆耳忠言，强调与其关心什么时候打，会怎么打，可以撑多久，以及美国会不会来帮忙，不如先问，台湾本来是一只受大家欢迎的“和平鸽”，为何要成为“刺猬”，为何要挑起战争，谁会得利，受害的又会是谁。