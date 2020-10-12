张文宏：青岛疫情可通过扩大检测获得“动态清零”

中国上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏指出，青岛这样的局部疫情，可以通过扩大检测来获得“动态清零”。实现最具成本效益的抗疫效果。

据张文宏10月12日在其微博上发表的文章，他分析说，世界在经受着疫情大流行，经过长达九个月的世界关闭与部分停摆，也仅换来目前的局面。长期维持世界的停摆，势必会带来卫生健康相关和经济政治相关的不良结局。

他引述《大巴林顿宣言》说，在疫苗问世之前，继续采取封锁措施，将造成不可挽回的损失，而弱势群体，首当其冲。大巴林顿宣言只是提到了卫生健康的损害，还没有提到其他，但是全球来讲，不得不接受大流行的现实，并提供最低成本的群体免疫就成为最优选项。

他认为，划定重点保护人群，同时降低群体免疫阈值，未来是全球不得不接受的现实。

张文宏说，中国由于早期抗疫比较成功，目前全国范围内基本没有本土传播病例，即便出现青岛这样的局部疫情，也可以通过扩大检测来获得“动态清零”。实现最具成本效益的抗疫效果。

就像早期抗疫各国国情不同不能互抄作业，现在全球抗疫进入深水区，也不能互抄作业。中国既要维持目前的抗疫成果，也要为下一步全球的逐渐开放做好准备。目前全球采取比较统一的入境检测与隔离措施，中国也不例外。这段时间窗口是中国制定战略应对的黄金窗口。

张文宏认为，中国的疫苗研发目前显示比较好的进度和态势，通过疫苗保护和扩大检测与检疫，中国应该能应付不断改变的世界。