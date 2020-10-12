林郑将赴深圳出席40周年庆典 港府延后公布施政报告

香港特首林郑月娥宣布，她将率团前往深圳出席本周三（14日）举行的深圳经济特区建立40周年大会；原定周三公布的本年度香港《施政报告》也将延后公布。

综合香港电台和《明报》报道，林郑月娥说，她将争取在11月底前发表《施政报告》，但仍存在不确定性。

深圳经济特区建立40周年庆祝大会将于后天上午在广东省深圳市举行。据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席大会并发表讲话。

林郑表示，她将会率领特区政府代表团出席深圳特区40周年庆祝大会，成员包括财政司司长陈茂波、律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、政制及内地事务局局长曾国卫、创新及科技局局长薛永恒等。

林郑月娥解释，延后宣读《施政报告》的原因是经过严重的冠病疫情，她梳理了一系列措施，要求中央考虑及支持，但周末接获通知称措施涉及范围非常广泛，并非单一部委可以决定。

她还说，本月20日后将亲自前往北京，与不同部委开会协调，才可以争取中央支持。

林郑说，希望《施政报告》能包括中央支持的政策，同时提振香港经济，令市民恢复信心，因此为了香港的公共利益而决定押后宣读《施政报告》。

她表示，押后不会影响2020至2021年立法会的工作，也不涉及法律问题。

《星岛日报》早前报道，消息人士透露，深圳方面将邀请港澳特首林郑月娥和贺一诚，全国政协副主席董建华、梁振英、何厚铧，和一些对深圳经济建设“有功”的港人参加周三的庆祝大会。