中国第四大运营商中国广电成立 将推出5G业务

注册资本高达1012亿元（人民币，下同，204.57亿新元）的中国广电网络股份有限公司10月12日正式成立，成为中国国内第四大运营商。

据《北京日报》报道，中国广电网络的股东中，除了中国广播电视网络，北京北广传媒投资发展中心有限公司等，还包括了杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司、国网信息通信产业集团有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司等非广电系资本。换言之，中国广电刚刚面市就已经具有了混改的基因。

《北京日报》评论说，事实上，过去各地有线电视公司的节目收视与播放基本是各自为政，但在成为运营商后，手机用户则需要全中国联网使用，不能出现用户在某地入网，在异地却无法使用当地广电网络的情况，因此中国广电的成立意义重大，这将促进有线电视网络转型升级，实现全国一网与5G的融合发展，确保今后广电系5G号段能够在各地同步使用。

以北京为例，记者了解到，目前歌华有线已在北二环小街桥、昌平区小汤山等地试点建设了部分5G基站，并进行了相关测试工作。不仅如此，歌华有线还与华为和中兴签约，后期将在5G基站等相关建设方面采用其相关技术。

记者获悉，后续中国广电将发行192号段的手机号码。据了解，通过与中国移动签约实现基站共建共享，中国广电的运营商业务将实现较高的起点。今后，中国广电的手机用户除了可以使用广电自建的5G基站，还将可以共享使用移动的基站。据透露，后续中国广电除了5G业务外，预计也有望推出4G业务。

为了加速自己的5G网络建设步伐，今年中国广电已经与中国移动签署协议，将开展5G共建共享以及内容和平台合作，共同打造“网络+内容”生态。在5G合作方面，双方将保持各自品牌和运营独立，但共同探索产品、运营的模式创新。

通信产业专家、融合网创始人吴纯勇告诉记者，中国广电的成立对于已分散经营及发展数十年之久的全中国有线电视网络来说是一个重要的里程碑，中国广电借助这次5G发展的重大机遇预计能快速形成产业链，也势必会对现有的中国5G市场格局产生重大影响。

据吴纯勇分析，中国广电在音视频内容制作与管理、相关频谱使用等方面的优势远远大于更侧重通信业务的三大运营商。4G的发展催生出移动支付、短视频等产业，而未来音视频领域势必将成为广电5G的核心，广电系5G也将因此拥有属于自己的独特资源和优势。

中国工信部2019年6月6日正式发布4张5G牌照，宣布中国正式进入5G时代。除中国移动、中国联通、中国电信三家运营商外，当时中国广电也正式入局拿到了5G牌照。