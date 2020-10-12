胡润：华为受美国制裁影响 价值按年跌逾8%

中国胡润研究院周一（12日）发布榜单，华为以1.1万亿元人民币（2223.98亿新元）的价值成为中国最值钱的消费电子企业；但受美国制裁影响，华为今年的价值比去年下跌1000亿元或逾8.3%。

据路透社报道，今年首次发布的《2020胡润中国10强消费电子企业》榜单，调研范围仅包括中国大陆民营企业。小米以4340亿元价值排名第二、第三位为VIVO（价值1750亿元）。联想集团以540亿元价值排名第七。10大企业的总价值加起来为2.166万亿元，只及全球价值最高的消费电子企业苹果13.5万亿元的16%。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“受美国制裁影响，华为面临不小的困难，价值从去年的1.2万亿下降到1.1万亿。”

他说：“今天是一个价值创造时代...去年收入3,600亿的联想集团，价值创造才540亿，小米的价值已经是八个联想，从事无人机的大疆创新的价值已经是两个联想；畅销非洲的传音手机，价值都已经超过联想。”

胡润并分析，随着“抖音时代”的到来，视频社交超过了文字社交，人们的生活已经离不开镜头，这个年代很多手机的摄影质量已经超过了20年前拍电影的质量。

报告称，消费电子行业创造了全球价值最高的企业苹果，价值13.5万亿元；在疫情后，消费电子行业在5G加持下发展机会仍然挺大。