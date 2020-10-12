据悉台湾后备军人召集年限拟从八年延至15年

台湾国防部军方人士透露，为充实后备部队兵力，拟将志愿役、义务役后备军人的召集年限，从八年调整成15年。台湾后备指挥部指出，确实计划解除原编管八年的限制，但无特定年限律定，具体细节尚在讨论规划中。

据台湾媒体报道，台湾国防部宣布，要对后备动员方案进行检讨，将成立“防卫动员署”，并将全台18县市地区后备指挥部编入作战区，后备旅将由现行七个增加至12个，同时使用与常备部队一致装备。

最重要的训练部分，未来教育召集将由现行的两年一训、一次五至七天，改为一年一训、一次14天，人数预计从12万人增加至26万人。预计2022年1月实施。

目前台军后备军人的退伍人员召集年限以八年为原则，例如2011年退伍，2019年以前都有可能成为召集对象，但2019年之后便不会再被召集。

对此，军方人士透露，随着基层干部可选充的人力逐渐减少，国防部预计在111年1月起，拟将志愿役及义务役后备军人的选充年限，自八年调整至15年内；军事训练役则因持续实施中且召员足够，选充年限仍维持八年，但全案仍在研拟中。

另据联合报报道，台湾后备指挥部之后发出新闻稿指，确实计划解除原编管八年的限制，但无特定年限律定，具体细节尚在讨论规划中。吁请台湾人支持，勿臆测及作不实报导。

后备指挥部介绍说，为有效提升后备战力，后备部队编管以满足后备战力改革后各类型部队作战需求为考量，解除原编管八年的限制，采取“后退先用，精选适员，固定编组，年年施训”方式执行，以遴选符合部队专长需求为主，无特定年限律定。

后备指挥部指出，有关后备部队相关改革，一切以因应敌情威胁，强化后备战力为重点，后备指挥部已编成专案小组，具体细节尚在讨论规划中。