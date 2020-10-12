据悉中国恒大债务警报难消 主要债权银行压缩存量贷款

中国恒大集团为挽救自身财务危机快速采取一系列行动，但这并未打消债权金融机构对这家全球负债最高地产商的疑虑。有媒体报道，多家主要债权行据悉近期决定暂停向恒大提供新增融资，并压缩存量风险敞口。

据彭博社报道，知情人士透露，作为最大债权行的民生银行已要求分行不再对恒大新增信用贷款，并全面压缩包括债券投资在内的存量债务规模。其中一名知情人士透露，监管机构已敦促民生银行加强风险的管理，因该行为恒大提供的部分短期流动性贷款抵押不足。

知情人士透露，包括中国农业银行、浙商银行和工商银行在内的债权银行也采取了相似的举措。他们并称，大型银行向恒大地产提供的项目贷款只有在抵押品充足且风险与集团隔离的情况下，才考虑提供新增的项目融资。

恒大针对上述消息回应称，目前恒大与各大金融机构的一切合作正常，恒大和民生银行是总对总合作，并未与和各分行合作；恒大并称，民生银行没有买过恒大债券。

彭博社评论说，债权行的决定凸显恒大集团在持续化解自身债务问题上的巨大压力，尽管公司之前已经通过成功说服多数战略投资者放弃回购计划等举措，暂时躲过了一场流动性危机。

由亿万富翁许家印控制的恒大集团融资方涵盖各类金融机构及影子银行贷款机构，截至今年6月末有息负债余额8355亿元（人民币，下同，1684.53亿新元）。其中涉及境内公司债券496亿元，境外债券1852亿元；已售未交楼的涉及204万业主。

通过向投资人发行信托计划为恒大融资的信托公司也开始担忧风险并更为谨慎。一位知情人士说，浙江一家信托公司已要求对恒大的贷款只降不增，并且在到期后至少不再全部续期，同时要求加强贷后管理控制措施；新增融资取决于项目情况，但融资成本会更高。

另一名知情人士透露，另外一家信托公司已经不再新发任何恒大相关产品，而把重心放在确保存续产品按期偿付。

自9月下旬传出债务压力风波后，恒大据称筹划本周重返境内债市融资，其发行情况将凸显在岸投资人对该公司的信任是否已有所恢复。知情人士透露，恒大地产集团有限公司计划于本周在境内市场发行大约20亿元人民币公司债券，期限五年。恒大地产为中国恒大境内核心子公司。

在降杠杆的压力下，恒大在十一黄金周期间倾力促销，将公寓价格大砍多达三分之一，甚至向电动汽车部门的员工施压，要求他们完成卖房指标，否则将面临减薪。

中国恒大上周宣布，该公司在9月1日至10月8日期间，实现合约销售金额1420亿元人民币，这相当于完成了9月至10月两个月销售目标的约71%，但平均售价跌至四年低点。此前，中国恒大还与部分子公司战略投资者签订补充协议，成功减轻股权回购带来的巨额资金压力。