香港泛民主派报选举开支 选举助理开支明显

虽然香港立法会选举因疫情押后，但各个参选人仍须申报选举开支。有港媒发现，不少泛民主派人士在选举助理的开支十分庞大，甚至比其他人多出几倍。

据《大公报》报道，多名泛民主派的选举开支显示，他们以高价聘请代理人及选举助理，比如前香港众志秘书长黄之锋用33.6万元（港元，下同，5.87万新元）聘请七名代理人及选举助理，南区区议员袁嘉蔚也花费42.1万元聘请助理，前香港大专学界国际事务代表团发言人张昆阳花费54万元弃保潜逃。

大公报指出，泛民主派在选举助理的开支上十分明显，甚至比其他人多出几倍。

根据相关申报，参选港岛区的揽炒派议员、民主党许智峰，在选举代理人及选举助理的开支为5.2万元，即使是出战选区较大的新界西，朱凯迪只用了6.8万元.然而，参选九龙东的黄之锋，这次选举开支达50.4万元，超过33万元花费在七位选举助理及代理人，当中前香港众志主席林朗彦的薪金高达12万元。此外，黄之锋获得“Chung Chi Limited”捐赠45万元。他亦花费了6万元用作聘请司机及油钱。民主动力向黄之锋捐赠5万元“服务费”。

出选港岛区的袁嘉蔚，选举开支为60.5万元，当中42.1万元用于26名选举助理及代理人，而前香港众志副主席郑家朗收取4.8万元的薪金。“Chung Chi Limited”（冲刺有限公司）捐赠了55.3万元，而民主动力亦捐赠了3.8万元的服务。

香港前记者何桂蓝的选举开支约64万元，超过40万元花在了14名选举助理及拉票人身上，而“Chung Chi Limited”向何捐赠超过61万元。民主动力亦有捐赠2.9万元的服务。

至于出选九龙西、现在弃保潜逃的张昆阳，没有申报实际开支，但获得“Chung Chi Limited”一笔54万元的捐赠，同时有一间公司向他提供2500元的影片制作服务。民主动力提供3万元的服务捐赠。

换言之，他们五人实际要支付的金额相当低，黄之锋、梁凯晴、何桂蓝的实际支出分别约700、300以及500元，而袁嘉蔚只需付出1.4万元。

根据公司注册处的资料显示，“Chung Chi Limited”(冲刺有限公司)唯一董事是前众志副主席郑家朗，公司秘书是前众志常委廖伟濂。黄之锋早前声称，冲刺有限公司的户口是香港众志日常运作。2018年的立法会补选，区诺轩收到约156万元选举捐赠，其中137万元来自一间由香港众志成员任董事的“Chung Chi Limited”。区诺轩当时声称，众所周知是“应该”由周庭出选，资源本应由周庭所用，但后来情况有变，所以开支才会转移至他身上云云。