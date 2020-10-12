报告：中国亿万富豪人数居世界第二

为全球众多富豪提供咨询服务的瑞银（UBS）和普华永道（PwC）12日在上海联合发布了年度亿万富豪报告。该报告称，全球亿万富豪的财富总额再创新高。截至今年7月底，亚太地区以831人成为全球亿万富豪人数（拥有资产超过10亿美元）最多的地区；其中一半来自中国，中国拥有全球第二大亿万富豪群体。

据中新社报道，报告指，在过去的十年中，全球亿万富豪的人数翻了一番，他们的总财富增长超过三倍。到今年7月，全球亿万富豪人数已达到2189名，而2009年底为969人。截至今年7月底，亿万富豪财富总额达到10.2万亿美元（13.81万亿新元），升至今年资产价格V型反弹后的新高点，并超过了2017年底创下的8.9万亿美元的峰值。这一反弹由工业及科技领域的亿万富豪引领。

尽管受疫情影响，中国亿万富豪人数仍持续增长，并创下新纪录达到415人，其中包括145名新上榜者，新增人数为全球最高。2018年至今年7月底，中国亿万富豪的财富总额增长71%，达到1.7万亿美元。在中国的亿万富豪中，98%为白手起家（在欧洲、中东和非洲地区，白手起家的亿万富豪占到60%，美国为72%）。在去年和今年，中国最主要的财富驱动行业是医疗健康、材料以及娱乐和传媒。在娱乐和传媒行业中，网游是增长趋势最明显的子行业。

普华永道中国银行、证券和资管行业管理咨询主管合伙人秦政认为：“冠病的风暴加速了经济向数字化的转型，利用新兴技术的创新者和颠覆者将会获得更多竞争优势。”

值得注意的是，亿万富翁当中也有两极分化。普华永道中国银行、证券和资管行业管理咨询主管合伙人秦政指出，受疫情影响，今年前四个月，亿万富豪的财富下降5640亿美元。亿万富豪的人数减少43人。与此趋势相反的是，医疗保健行业亿万富豪的财富在此期间增长10.2%。新技术的快速应用也使科技和工业行业的亿万富豪的财富分别增长了0.8%和4.8%。

相较之下，材料和房地产行业的亿万富豪损失最大，其财富总额分别下降17.8%和16.6%

此外，为应对疫情，在短短几个月的时间里，全球亿万富豪的捐赠力度超出了以往任何时候。今年3月至6月，约209位亿万富豪公开承诺了总额达72亿美元的捐赠，其中美国亿万富豪最多，紧随其后的是中国和印度。