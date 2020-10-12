胡锡进：任志强出事是注定的

中国官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》总编辑胡锡进撰文说，北京市华远集团有限公司原董事长任志强既要在政治上出风头，又看重法律上高风险的经济利益，出事是注定的。

据微信公号“胡锡进观察”发表的文章，胡锡进首先写道，他挺为任志强惋惜，不希望看到当初的论敌蹲进监狱。

胡锡进引述《北京日报》的案情报道指，任志强被裁定贪污公款4974万余元（人民币，下同，1003.36万新元），其中最大的一块是他时任董事长的华远公司与他的儿子有关联交易，支付了他儿子3640万元的“财务顾问费”。另一大块是他收入超过国资委规定薪酬的部分共计税后实得734万余元。

胡锡进写道，一些支持任志强的人大概会认为，这些罪状是找他的茬，所谓“欲加之罪何患无词”。但如果是他胡锡进任总编的环球时报与他的直系亲属发生重大关联交易，以“顾问费”等名义支付该亲属几千万元；如果他胡锡进超领了国家规定的国企负责人薪酬数百万元，这些事曝光到互联网上，大家会接受吗？会不会要求对这些进行调查、追究呢？

胡锡进认为，任志强从事政治对抗，摆出一份道德优越感，就需要有能够支持这种对抗的道德操守。

他指出，在任何国家，置身于政治激流中的人都不能有经济上的重大把柄，这是政治常识。任志强太自信和傲慢，既要在政治上出风头，又看重法律上高风险的经济利益。作为一名国企负责人，这样玩政治太“不合格”。

胡锡进说，几年前一名这样玩政治的网络大V因嫖娼被抓时自己就说过，搞政治对抗的人屁股底下一定要干净。今天他要补充说，真要搞政治对抗，必须清心寡欲，不能贪恋钱财，不能有与法律和道德严重抵触的坏毛病。

他写道，一边过着优越甚至奢靡的日子，一边就通过政治对抗出风头了，这根本不可能。从案情来看，“任志强出事是注定的，他不出事才是怪事”。

素有“任大炮”之称的任志强以贪污受贿等罪名，上个月被判处有期徒刑18年。中国官媒昨天公布案件细节，指任志强在华远集团内一人独大，在长达十余年的时间里，利用职务便利，贪污公款、收受贿赂、挪用公款、滥用职权致使国有控股企业遭受特别重大损失，涉案总金额超过2.2亿元（人民币，下同，约4447.7万新元）。