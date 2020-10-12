受政策支持提振 中国沪深指数收高3%

中国股市周一（12日）扩大涨势，创三个月最大单日百分比涨幅，投资者为北京当局出台支持股市的最新政策感到欢欣鼓舞。

据路透社报道， 中国沪深300指数（CSI300）收升3.03%，报4823.16点，创7月6日以来最大单日涨幅。沪综指（SSEC）收升2.64%报3358.47点，创7月20日以来最大单日涨幅。创业板指数收升3.90 %。上证科创板50成份指数收升1.68%。沪深300金融地产指数收涨3.17%，沪深300主要消费指数收高4.36%。

中国股市周五收涨，内地市场在一周长假后恢复交易。官方数据显示经济出现复苏迹象，而且假期间旅游业反弹，使投资人受到激励。

中国国务院周五发文，拟进一步提高上市公司质量，支持优质企业上市，促进市场化并购重组；支持境内上市公司发行股份购买境外优质资产，允许更多符合条件的外国投资者对境内上市公司进行战略投资。

华鑫证券严凯文分析说，由于中国的科技公司需要从股市融资，因此中国现在需要营造一个健康的市场环境。在政策支持下，缓慢而稳定的市场反弹绝对是未来的大趋势，因为上述国务院文件再次强调了中国资本市场的地位。

国泰君安证券也在报告中指出，上述国务院文件将帮助增强市场中的风险偏好。

据路孚特数据，外资返场积极买进，周一通过大陆与香港之间的股市联通机制净买入159亿元（人民币，下同，31.99亿新元）A股。

总部在深圳的个股周一上涨，因投资者乐见北京对深圳改革的支持。