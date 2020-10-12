习近平抵广东并访潮州 街头赞潮州文化是瑰宝

中国国家主席习近平今天（12日）现身广东省潮州市老城区，意味他已展开在广东的行程。习近平将于周三早上在深圳出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会。

习近平巡视潮州的照片与视频今天下午开始在微博传播。从视频中可见，习近平走访潮州湘桥区，沿路有民众鼓掌欢迎，习近平也向他们挥手。尽管民众没戴口罩，但习近平仍与他们亲切互动。他之后参观一间有30多年历史的手打牛丸店，有店员向他介绍产品。

习近平12日在潮州参观手打牛丸店。（新华视点）

习近平还拿着麦克风，在潮州的状元坊向民众讲话。他说，今天从北京乘飞机到潮州，距离上一次已经有42年，并回忆指当时从广州到潮州要一整天。

习近平称赞潮州是历史悠久的地方，很有特色，并说潮州文化是岭南文化重要组成部分，并指二者都是“中华文化的重要组成部分，都是我们中华文化的瑰宝。”

他也称赞潮州的木雕及潮剧也不错，希望潮州乡亲继续建设好潮州。

习近平还谈到潮剧，“当时去看电影潮剧，好像有个名角叫姚璇秋是不是？”现场群众则鼓掌回应。

此外，习近平也回顾自己在福建工作的经历，表示“闽粤是相通的”，特别指出自己在厦门的工作经历，表示厦门与潮汕属于相同的语系，而且都爱喝功夫茶。

他说：“我在福建的那些年，喝茶是以功夫茶为主，但是没有那么多闲工夫。”

这番话引起在场市民的鼓掌与叫好。

习近平也评价潮州菜，表示在全中国都风行，国际上也是“最好的中华料理”，表扬潮州“有很多宝”。

习近平也听了市委书记的介绍，说潮州这些年的建设蒸蒸日上，欣欣向荣，前景可观。

习近平说：“这个地方有很多希望我们潮州的父老乡亲同志们抓住这个大好时机，乘势而上，起而行之，继续把潮州建设好，而且党中央持续关心人民的生活。”

新华社晚上发布的照片显示，习近平还与小孩亲切互动。

习近平（右）在潮州街头与小孩互动。（新华视点）

中央办公厅主任丁薛祥、副总理刘鹤、中央组织部长陈希以及广东省委书记李希、省长马兴瑞也出现在潮州街头。

资料显示，1935年生的姚璇秋，是广东澄海人，中国潮剧表演艺术家，工青衣。代表作有《荔镜记》、《苏六娘》等。

中国官方周一宣布，深圳经济特区建立40周年庆祝大会，将于周三上午在广东省深圳市举行，习近平将出席大会并发表重要讲话。