消息指中国已暂停从澳大利亚采购煤炭 澳部长：正与中国接洽

据了解中国政府命令的知情人士透露，中国已暂停采购澳大利亚煤炭。随着中澳政治关系的恶化，中国政府继续严格控制煤炭的进口。澳洲贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）今天受访回应说，正在调查中国叫停澳洲煤炭进口的媒体报道，对两国之间贸易紧张局势升级的潜在迹象给予淡化处理。

综合彭博社和路透社报道，这名要求匿名的知情人士表示，中国的发电站和钢铁厂已接到口头命令，立即停止使用澳大利亚煤炭。一位知情人士称，港口也已被告知不要卸载澳大利亚的煤炭。

目前还无法就此事与中国国家海关总署取得联系。

伯明翰今天受访表示，政府正在寻求中方的回应；同时指出近几年对中国的煤炭出口被中断，部分归因于中国的“国内因素”。伯明翰说：“我们对相关报道颇为重视，将会努力寻求中方确保其尊重中澳自由贸易协议条款和世贸组织义务。”

这一禁令若是属实，那将标志着两国紧张关系已又进一步升级。堪培拉方面的一系列外交举措让北京颇为反感，被其视为是在为美国针对中国的攻击行动站脚助威，其中最突出的一项行动就是澳大利亚总理莫里森在4月份呼吁就冠病病毒起源对武汉展开独立调查。

另据澳大利亚《悉尼先驱晨报》报道，上述消息虽还未得到官方证实，但对澳大利亚国内的煤炭企业造成了冲击，其中一家公司的股价出现了超 6% 的下跌。此消息对澳大利亚整个煤炭行业也是一个坏消息，因为该行业除了面临向天然气转型的压力，还在今年受到了疫情的冲击。

报道分析，此事可能与中澳关系恶化、中国需要消化国内煤炭企业的存量、调控煤价以及投资可再生能源等一系列因素有关，并提到今年5月中国就曾为了保护本国煤炭工业而对澳大利亚煤炭进口做出过一些限制。

报道还透露，在今年9月底中国政府曾与该行业召开会议，表示将控制煤炭的进口量。

