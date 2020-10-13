耿爽联大驳美国“三边军控谈判”论：要求中方参加不公平、不合理、不可行

中国代表团团长、中国常驻联合国副代表耿爽昨天在第75届联合国大会裁军与国际安全委员会一般性辩论中发言，批驳美方近来的“三边军控谈判”论调。

根据人民日报客户端消息，耿爽指出，美方近来给中国戴上“世界第三大核力量”的高帽，极力渲染“美俄中核军备竞赛”，大肆鼓吹“三边军控谈判”。这只是美方转移国际注意力的把戏，意在为其拒绝履行核裁军特殊优先责任制造借口，为其谋求自我松绑、建立绝对军事优势寻找理由。

耿爽表示，中国坚持自卫防御核战略，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，过去没有、今后也不会与任何国家进行核军备竞赛。中国的核力量与美俄完全不在一个量级，要求中国参加三边军控谈判不公平、不合理、不可行。中方不会同意，也绝不接受任何胁迫与讹诈。

耿爽强调，中方不参加所谓“三边军控谈判”，并不意味着中方回避自身核裁军责任、拒绝参与国际核裁军努力。从拥有核武器的第一天起，中国就倡导全面禁止和彻底销毁核武器，宣布在任何时候和任何情况下不首先使用核武器，承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国是五核国中唯一作出这一承诺的国家。中国愿在相互尊重的基础上与各国就战略安全问题开展有意义的对话，将继续参加联合国、裁谈会、五核国框架下的军控讨论进程。