中国第三季度出口同比增10.2% 进口增4.3%

中国海关总署今天公布，中国外贸进出口逐季回稳，累计增速转负为正，其中第三季度进出口总值8.88万亿元（人民币，下同，1.79万亿新元），同比增长7.5%。其中，出口5万亿元，同比增10.2%；进口3.88万亿元，增长4.3%。三季度进出口、出口和进口总值均创下季度历史新高。

根据路透社报道，今年一、二季度中国进出口总值同比增速分别为-6.5%和-0.2%。中国海关总署在国新办发布会提供的新闻稿中并未列出9月单月外贸进出口详细数据。

新闻稿还显示，今年前三个季度，中国货物贸易进出口总值23.12万亿元，同比增长0.7%。其中出口12.71万亿元，增长1.8%，进口10.41万亿元，下降0.6%。

分地区来看，前三季度中国对东盟、欧盟和美国进出口同比分别增长7.7%、2.9%和2%，对日本和韩国进出口分别增1.4%和1.1%。

海关总署表示，“当前，冠病疫情仍在全球持续蔓延，世界经济严重衰退，国际环境日趋复杂严峻，不稳定性不确定性明显增强”，强调要深入推进贸易便利化，培育外贸新动能，促进对外贸易创新发展。

根据此前综合逾20家机构预测中值显示，得益于外需的进一步恢复，中国9月以美元计价出口同比增速有望刷新一年半高位，呈现10%的双位数增长，前高为2019年3月的增长14%，次高为上月的9.5%；9月进口则可能结束此前连续两个月的负增，同比增速轻微转正至0.3%。

