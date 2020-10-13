中纪委机关刊文：反对浪费与扩大消费两者不矛盾

中国纪检监察杂志近日刊文指出，要全面准确、深刻辩证，处理好反对浪费与扩大消费的关系，并说从促进经济社会持续发展的长远目标来看，两者并不矛盾。

文章说，随着经济社会发展，中国人民生活水平提高，也出现了节约意识淡化、浪费行为增多的现象，粮食等资源尤其是餐饮中的浪费触目惊心。中国国家主席习近平多次对厉行节约、反对浪费作出重要指示批示，向中共党员干部提出要求、向全社会发出号召。如何准确理解、不折不扣落实，值得每一个人去认真思考。

文章指出，全面准确、深刻辩证，处理好反对浪费与扩大消费的关系。针对当前形势，党中央对下半年经济工作提出“持续扩大国内需求”“扩大最终消费”等要求。从促进经济社会持续发展的长远目标来看，反对浪费和扩大消费并不矛盾。

文章分析说，消费是正常需要的满足，浪费则是对资源的过度挥霍，最终损害的是消费的物质基础。尤其是粮食等特殊资源虽具有商品属性，但同时又是人类生活最基本的物质资料，价值不可替代，具有事关国家安全、社会稳定的重要战略意义。

从另一面来讲，反浪费决不意味着限制消费，而是要倡导理性、科学的消费观念，实现高质量的消费。这也是科技创新、生产发展的内生动力。如电动汽车、家用电器的更新换代，始终奔着耗能更低、污染更少；电商网络的发展让新鲜农产品迅速直达消费者手中，特别是疫情期间的助农活动、消费扶贫避免了粮食、蔬果的滞销浪费，为打赢疫情防控和脱贫攻坚两场硬仗作出了积极贡献。当新发展理念通过市场与合作融入人们的日常生活，当反浪费与促进高质量消费同向而行，厉行节约被赋予了新的时代内涵。

文章还提出，要实事求是、科学精准，处理好严格执行与化风成俗的关系。对不同人群、不同场景要求不同，制止浪费也应当分类施策、精准发力。

文章说，对于党员干部、公职人员必须突出一个“严”字，对其参与的公务用餐更须严上加严。在公务活动中，应认真贯彻落实相关规定，严格执行用餐标准，严禁超标准、超范围接待，切实遏制公款消费中的违规现象；在机关食堂，务必严格成本控制，提高管理水平，把节约理念贯穿采购、做餐配餐全流程，坚决践行光盘行动；在家庭用餐和私人宴请场合，公职人员也要作出表率，做新风尚的代言人、引领者，以言传身教塑良好家风、树社会新风。

对于社会普通群众，则要着力在加强宣传教育、舆论引导，营造良好氛围上下功夫；相关行业应在提供更精细、更科学的服务上作文章，而非搞出要求食客按体重点餐、盯住吃火锅用了几个味碟等“噱头式”“过火式”节约。

文章强调，人性化、可操作性强的措施能更好凝聚共识、激发合力，如制定乡规民约移风易俗，减少大操大办；餐厅推出小份菜、半份菜，提醒顾客适量点餐；学校、单位食堂引入大数据管理等，唯有以实事求是的态度，与老百姓价值共振、情感共鸣，反对浪费才能愈加深入人心，厉行节约才能真正蔚然成风。

