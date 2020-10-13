中国最早将于明天确定美债发行定价 但市场需求跌至六个月低点

中国政府今天为潜在60亿美元（81.5亿新元）债券发行安排了一系列投资者电话会议，最早有望于明天确定发行价。但与此同时，中国美元债的市场需求却跌至六个月以来的最低点。

根据彭博社报道，据未公开发言授权的知情人士透露，中国财政部正在就144a、Reg S优先债券发行安排投资者电话会议。

财政部官员未能立即就此置评。

与此同时，中国美元债的市场需求降至3月冠病疫情引发抛售、搅动全球信贷市场以来的最低水平，显示在认购比例创历史最高纪录之后，投资者开始产生疲劳。

据统计数据显示，中国美元债的认购倍数在9月降至4.9倍，是六个月来的最低比例。相比之下，8月是创纪录的7.8倍。除日本外，所有亚洲发行人的债券平均获得4.2倍认购。

数据还显示，中国公司上月发行了约253亿美元的债券，为1月以来的最高水平。但投资者的热情跟不上节奏。对中国恒大集团信贷紧张的担心也打击了投资者胃口，推动亚洲垃圾债利差达到三个月高位。

在中国的创纪录发行之后，预计该地区的离岸债发行在年末之际将会下降，许多借款人已经完成了他们的再融资。

此外，市场对疲软的房地产企业的长期顾虑依然存在，特别是随着中国监管机构出台新的指导方针以控制他们的离岸债务。

据此前报道，中国财政部寻求通过多品种债券发行筹集大约60亿美元的资金，所发债券可能包括三年期、五年期、10年期和30年期品种。

中国财政部曾在去年11月有过大规模美元和欧元双币种全球债券发行，发行规模分别达到60亿美元和40亿欧元，其中美元债券需求旺盛，认购量达到了目标发行规模的三倍以上。

