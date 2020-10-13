台风“浪卡”影响下 广东中南部将迎强降雨

台风“浪卡”和冷空气共同影响广东，该省中南部市县13日至15日将遭遇强降雨，13日3时起琼州海峡轮渡全线停航。

据中新网报道，广东省防汛防旱防风总指挥部办公室、省应急管理厅统筹组织各项防御工作，已启动防风Ⅳ级应急响应，并持续督导渔船回港避风、渔排人员上岸。

据广东省应急管理厅监测显示，12日20时，“浪卡”中心距离海南省万宁市偏东方向约450公里，中心附近最大风力8级(20米/秒)。广东省气象局预计，“浪卡”将以时速20公里至25公里向西偏北方向移动，强度继续加强，趋向海南到雷州半岛附近海域，较大可能于13日傍晚前后在上述地区登陆。

广东省消防救援总队相关负责人表示，已在湛江、茂名、阳江、江门等地分别前置部署救援力量，305名指战员、44艘舟艇、82辆消防车、41套排涝设备已集结完毕，随时做好应急救援准备。

广东省应急管理厅称，全省各地市做好渔船回港和人员上岸，滨海旅游景区管控，建筑工地和危化品企业的风险防控，山洪、内涝等各项防御措施。

据广东省气象局预测，受“浪卡”和冷空气共同影响，13日至15日该省中南部市县有强降雨；13日至14日，该省海面、琼州海峡将持续有7级至9级大风、阵风10级，台湾海峡、南中国海中北部、北部湾海面风力8级至10级大风、阵风12级；此外，15日前后南中国海中南部海面可能还有台风生成。