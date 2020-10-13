获政策加持 中国500名贫困农村学子入清北

今年来自全中国的约500名农村学子获得政策加持，考入中国顶级高校清华大学和北京大学。

据中青网报道，记者了解到，今年来自全中国国268所中学的317名农村学子获得清华大学自强计划降分录取优惠认定，最终共有197人成功考入清华大学，认定人数及录取人数均创历史新高。今年北京大学校本部在全国共录取国家专项计划190人；北大的筑梦计划规模进一步扩大，共有553人获得加分，其中108人考入北大。

中青网分析说，中国越来越多的家庭有了第一个大学生。随着高等教育毛入学率从2003年的17%增长到2019年的51.6%，中国已从高等教育大众化正式进入普及化阶段。

清华大学教育研究院对此进行了长达数年的数据跟踪。“中国大学生学习与发展追踪研究”总结了2011至2018年全国本科生家庭情况，发现70%以上大学生都是家庭的第一代大学生。其中，69.74%的第一代大学生来自农村，70%为非独生子女，76.89%大学生的父母从事普通职业。

中青网指出，不仅是高等教育，中国的教育公平不断向广度和深度拓展。去年中国共有各级各类学校53.01万所、在校生2.82亿人，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平。全国建档立卡贫困家庭辍学学生清零，义务教育有保障的目标基本实现。