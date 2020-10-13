台湾外交部：台谍案是诬陷、栽赃

中国大陆央视昨天公布台湾间谍案主角是自称曾任民进党前主席卓荣泰助理的郑宇钦，台湾外交部欧洲司司长姜森今天表示，这个案子是诬陷、栽赃，陆方公布的资料有很多具体事实错误，北京当局对郑宇钦的指控是刻意捏造、别有企图。

根据《联合报》报道，央视报道中指控郑宇钦对大陆进行情报搜集，试图在捷克等国策反大陆人员、并挑拨大陆与其他国家外交关系，14年来共向台湾军情局收取新台币276万元（13万新元）工作经费。

姜森今天在台湾外交部例行记者会上回答媒体提问时表示，这个案子基本上是诬陷、栽赃，目前中国大陆公布的资料当中很多有具体事实错误，例如郑宇钦不是捷克查理大学的教授，台湾外交部也没有“李云鹏”这个人，过去的捷克代表也没有人叫李云鹏。

姜森说，郑宇钦旅居捷克时，经常公开推广中国大陆的一带一路、中捷关系，这些更加证明北京当局对他的指控是刻意捏造、别有企图的，也违反基本人权，台湾外交部会就这个案子持续和陆委会联系，提供必要协助。

姜森说，节目中提到郑宇钦挑拨中捷外交关系，让中国大陆和捷克不合，但其实中国大陆最近的一些行为，例如战狼式外交的言语和很多霸凌行为，才是引起捷克内部很多不满因素。

对于上月访台的捷克参议院议长维斯特奇尔所属的人民民主党在日前的上议院改选中赢得胜利，姜森说，对于捷克参议院这次再度完成民主选举，台湾外交部表示赞扬跟肯定，这次获选的议员很多是跟参议长理念相近者，他们对于中国大陆在捷克社会影响力的操作有很高关切，也关切中国大陆的霸凌行为、战狼式外交言语，捷克之后会选参议院领袖阶层，台湾外交部会持续跟理念相近伙伴合作，持续增进台捷关系。

