台外交部未证实美军售案 强调台美关系持续深化

对于此前报道特朗普政府准备对台销售多达七种先进武器的消息，台湾外交部今天表示，尚未接获正式通知，待美方正式知会国会后，将适时对外说明。台湾外交部也表示，中国大陆不断军事挑衅破坏稳定，台湾政府将持续在台美友好基础上，深化台美安全伙伴关系。

根据《自由时报》报道，台湾外交部发言人欧江安今天出席例会时，未证实上述武器销售案。

不过，欧江安重申，台美关系紧密友好，美国政府多年来一贯重申《台湾关系法》及“六项保证”的对台承诺，过去四年来已七度对台军售，以实际行动展现美方对台湾安全的坚定支持，协助提升台湾的防卫能力。我国政府持续基于整体国防安全情势就各项防御需求与美方密切协调联系，美方正进行相关审查程序。台湾尚未接获正式通知，待美方正式知会国会后，将适时对外说明。

欧江安还说，中国不断以军事挑衅破坏两岸及区域稳定，更凸显台湾加强自我防卫能力的重要性。未来台湾政府也将继续在台美关系的良好基础上，持续深化台美紧密安全伙伴关系，共同促进印太区域的和平、稳定及繁荣。

根据此前报道，消息人士透露，白宫正在推进向台湾提供先进武器的三项军售案，并已在近日通知国会两院的外委会。

这三项非正式通知涉及的武器系统包括：洛克希德·马丁公司制造的被称为“高机动性火箭炮系统”（HIMARS）的车载多管火箭发射装置、波音公司生产的被称为SLAM-ER的远程空对地导弹，以及可将图像和数据实时从飞机传给地面站的F-16战斗机外挂感应吊舱。

