人大代表提禁止活畜禽流通 中国农业农村部：条件不成熟

针对疫情传播，中国人大代表提出禁止活畜禽流通以降低疫情传播风险的建议，中国农业农村部经商交通运输部、国家发展改革委和商务部后指出，现阶段全面禁止活畜禽跨省调运条件仍不成熟。

根据澎湃新闻报道，对于“全面禁止活畜禽调运，推广肉类冷鲜上市”的建议，中国农业农村部回应说，由于目前中国不同地区畜禽养殖资源禀赋不同、畜禽价格差异较大、散养比例仍然较高、屠宰能力分布不均、冷链物流和配送体系建设有待加强、部分地区群众消费热鲜肉的习惯尚难改变等原因，现阶段全面禁止活畜禽跨省调运条件仍不成熟。

农业农村部介绍说，中国是畜牧业生产大国，同时也是畜产品消费大国。随着社会经济的发展，中国大市场、大流通格局逐步形成，畜禽产销地分散，活畜禽跨省调运现象越来越普遍。农业农村部高度重视活畜禽跨省调运监管工作，指导各地加快动物卫生监督检查站、动物检疫申报点、活畜禽运输指定通道建设，确保各地检查站应设尽设，不断织密活畜禽调运监管网络。同时，持续强化生猪运输车辆管理，要求活畜禽运输车辆进行备案，承运前后加强车辆清洗消毒，承运时携带动物检疫证明。

农业农村部还指出，今年4月起，该部开展了为期60天的违法违规调运生猪专项整治行动，随后联合交通运输部、公安部在全国范围集中开展违法违规调运生猪百日专项打击行动，进一步规范了生猪调运秩序，有效降低了运输环节动物疫情传播风险，对保障生猪生产恢复发展起了重要作用。

同时，农业农村部也积极推广“集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”的畜禽产品生产经营模式，减少活畜禽跨区域流通进而控制动物疫病传播风险。

农业农村部表示，下一步，将会同有关部门，继续研究推动规范活畜禽长途跨区域调运的相关政策措施，继续强化活畜禽调运监管，指导各地做好冷链物流、屠宰加工等设施建设工作，引导企业提高设施设备技术水平，加快推进从“运活畜禽”向“运冷鲜肉”转变。

