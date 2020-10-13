中国经济学三年内入大学教材

中国计划用三年时间将自身经济发展的经验理论化，编写成中国经济学大学教材。中国教育部解释，建设社会主义现代化强国，必须要有与之相适应的，“我们自己的经济学理论”。

中国教育部网站今天发布对于政协13届全国委员会第三次会议的提案答复，这个提案是关于编写中国经济学教科书。

这份答复函指出，推进中国经济学教材建设具有重大意义，强调这是“总结中国经济实践取得巨大成就的迫切需要”。同时，建设社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须要有与之相适应的，自己的经济学理论，必须用自己的经济学理论指导实践。

答复函写道：“透过建设系列中国经济学教材，总结中国从站起来、富起来到强起来的发展之路，有利于用中国理论解读中国实践，用中国话语阐述中国发展，为构建中国特色哲学社会科学教材体系作出有益探索、形成可推广的宝贵经验。”

答复函表示，中国教育部为推进中国经济学教材建设已开展一系列工作，例如成立了中国人民大学高校经济学教材国家教材建设重点研究基地，展开广泛深入调以及研制定相关工作方案。

根据工作方案，中国教育部计划用三年左右时间，新编、修订一批体现中国立场、中国理论、中国实践、中国话语的经济学系列教材，初步形成具有中国特色的经济学教材体系。

至于中国经济学教材的规划，根据答复函，教育部党组2019年就提出，为落实习近平新时代中国特色社会主义经济思想，要紧密结合改革开放和社会主义现代化建设的实践，借鉴国外经济学理论研究和教材建设的做法，继承和弘扬中华优秀传统经济思想。