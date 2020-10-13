王毅：美“印太战略”损害东亚和平与发展前景

中国国务委员兼外长王毅在吉隆坡同马来西亚外长希沙慕丁共同会见记者。有记者提出有关美国“印太战略”问题，王毅表示，这一战略所鼓吹的是早已过时的冷战思维，推行的是集团对抗和地缘博弈，违背东亚合作中的互利共赢精神，冲击以亚细安为中心的区域合作架构，损害东亚和平与发展的前景。

根据中国外交部网站消息，王毅在回答如何看待美国“印太战略”对东亚合作的影响一时表示，东亚是当今世界最具发展活力的地区，也是未来最有发展潜力的经济体。这个地区多年来之所以取得成功，是因为坚持团结协作的亚洲价值观，坚持顺应全球化的时代潮流，坚持走多边主义的正确道路，坚持以亚细安为中心的区域合作架构。面对百年变局和全球疫情，要维护东亚来之不易的和平稳定局面，促进东亚的持续发展与繁荣，我们仍然要坚持这些行之有效的价值理念与合作模式。

王毅指出，美国所提出的“印太战略”，事实上是以“美日印澳”四国机制为依托，企图构建所谓印太版的新“北约”。这一战略所鼓吹的是早已过时的冷战思维，推行的是集团对抗和地缘博弈，维护的是美国的主导地位和霸权体系。这一战略违背东亚合作中的互利共赢精神，冲击以亚细安为中心的区域合作架构，损害东亚和平与发展的前景。这一战略本身就是巨大的安全隐患，如果强行推进，不仅是历史的倒退，也将是危险的开端，相信各方都会对此保持足够的清醒和警惕。

王毅强调，一个地区的前途命运应当由地区人民做主，东亚国家有权利实现自身的发展稳定，也有权利奉行独立自主的外交政策。作为东亚重要一员，作为亚细安的好邻居、好伙伴，中国一直坚定支持亚细安发展振兴，坚定支持亚细安在地区合作中的中心地位，坚定致力于东亚的和平稳定。我们将继续践行亲诚惠容的周边外交理念，为东亚地区的持久和平和发展作出积极贡献。

