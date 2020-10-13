中国两市成交大幅萎缩至8349亿元 疫苗股表现抢眼

中国早盘弱势震荡，午后震荡走高，但成交额却未能得到有效的配合，相反还大幅缩小至8349亿元（人民币，下同，1683.34亿新元）。

据澎湃新闻报道，受国联证券与国金证券终止合并的消息影响，证券、保险为龙头的非银金融板块受到承压，中国A股市场10月13日应声低开。疫情的变化，导致疫苗股活跃；汽车、燃料电池和创业板低位等概念的轮动拉升，推动创业板指和深成指相继翻红。午后，市场活跃度明显上升，三大股指全部翻红，美中不足就是未能得到成交量的有效配合。

至10月13日收盘，上证综指涨0.04%，报3359.75点；科创50指数涨0.47%，报1497.6点；深证成指涨0.66%，报13798.58点；创业板指涨0.26%，报2784.72点。

沪深两市今日成交总额8349亿元，较前一交易日的9714亿元大幅减少1365亿元。其中，沪市成交2885亿元，比上一交易日3557亿元减少672亿元，深市成交5464亿元。沪深两市共有61只股票涨幅在9%以上，1只股票跌幅在9%以上。

在板块方面，疫苗股受疫情的变化再度活跃，西藏药业涨停，复星医药涨逾7%，智飞生物一度涨逾5%。汽车板块同样表现不俗，越博动力、福田汽车、广东鸿图等多只个股涨停或涨逾10%。