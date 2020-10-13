中国团队研究病毒传播 排除部分潜在中间宿主

中国科学院微生物研究所、清华大学团队发现，冠病病毒具有广泛的可能宿主范围，实验也同时排除了一些潜在宿主，例如鸡。

据香港中通社10月13日报道，该项研究发表在国际学术期刊《细胞发现》（Cell Discovery）。研究团队由中科院、清华大学、澳门大学的师生组成，中国疾病预防控制中心主任、中国科学院院士高福也是论文作者之一。

论文指出，冠病病毒是目前发现可以感染人的第七种冠状病毒，利用血管紧张素转换酶2（ACE2）作为入侵受体。其中，病毒囊膜蛋白与宿主细胞受体的相互作用是介导病毒感染的首要步骤，且在很大程度上也决定着病毒的宿主范围。

研究指出，病毒可以结合诸如猴、兔、狗、羊、猪、猫等17个物种的ACE2。研究还排除了一些潜在中间宿主，包括啮齿目（豚鼠、大鼠、小鼠）、翼手目（马铁菊头蝠、中华菊头蝠、菲菊头蝠）、食虫目（西欧刺猬）、非洲兽总目（小马岛猬）、和鸡形目（鸡）。

值得一提的是，目前已有多个证据表明猫可以感染冠病，而同属于猫科的老虎和狮子也被报道可以感染。这些结果说明猫科动物在冠病病毒的传播中可能扮演着重要角色。不过，研究团队强调，至于猫是否为病毒的中间宿主仍需进一步的研究。

研究团队认为，这项研究为寻找冠病病毒的中间宿主提供了重要线索，幷强调了监测易感宿主以防止再次暴发的必要性。