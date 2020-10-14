美要求智库学术机构公开外国资助信息

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥要求美国智库和学术机构公布它们接受外国政府或国有企业资金的信息，警惕外国政府包括中国和俄罗斯等渗透或影响美国学术机构独立性的行动。

美国之音报道，蓬佩奥周二（13日）发布声明说，一些外国政府，比如中国和俄罗斯联邦正在通过游说、外部专家和智库来影响美国的外交政策。要保持外交政策领域智库的独特作用，这些机构公开资金来源比过去任何时候都来得重要。

声明说，美国国务院欢迎政策咨询过程中观点的多样化，希望与学术团体、智库等外交事务专业咨询机构保持密切关系。国务院要求那些希望参与国务院决策程序的智库和其它外交政策组织，在自己网站上公布自己接受外国官方资助的信息，包括外国国有企业或者由国家经营的附属实体。

声明说，公布资金来源不是国务院与这些实体交往的硬性要求。国务院需要了解这些情况，以决定如何与这些组织和机构进行接触的方式。

蓬佩奥说，“我们希望很快会有一天，美国将能够在中国和俄罗斯等国家就促进经济和个人自由、平等的公民权利、法治和真正公民社会等议题展开自由和公开的对话。”

据华盛顿自由灯塔报，美国著名智库彼得森国际经济研究所接受过中国科技巨头华为提供的数百万美元的资助。作为交换，彼得森国际经济研究所为中国官员提供攻击美国的平台。中国驻世贸组织代表张向晨就曾经在该研究所发表演讲，几乎毫不掩饰地谴责美国的贸易保护主义行为。

报道说，在2010年至2018年间，华为给彼得森国际经济研究所提供了约40万美元（约55万新元）的资助。它还从反对西方民主制度的香港亿万富翁和亲北京的非盈利组织那里获得大量的资助。报道没有提到这些富翁和组织的名字。