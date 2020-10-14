林郑：不介意深圳GDP超越香港

香港特首林郑月娥今天将出席深圳特区建立四十年庆祝大会，她接受《深圳卫视》访问时说，不介意其他人常说深圳本地生产总值（GDP）已超越香港，认为两地可以良性竞争及深度合作，冀中央政府会继续给予深圳特区一些“先行先试”的政策，让两地可以在全新平台合作。

据《星岛日报》报道，林郑认为，港深之间未必有直接竞争，但在特定工作、企业和专业人士之间存在无可避免，甚至是健康的竞争。她表示，港深应找寻可更加丰富“一国两制”，同时让深圳发展更加好的契机，譬如香港拥有资金进出、货币兑换的自由，以及国际接轨的法律系统，“这些可以与深圳现在拥有的科创能力、先进的制造业作配合”。

林郑强调，港深应共同发挥各自的潜力，做大经济体量。“我不是很介意人们总是说深圳本地生产总值已经爬到香港头上了，因为毕竟深圳人口土地比我们丰富。”她也说，对香港的人和企业都有信心，因港人的竞争力很强，但由于香港受限于土地及政治环境等方面影响，因此香港的发展受到制约。

林郑希望，中央政府会继续给深圳特区一些“先行先试”、突破性、创新的政策，令香港和深圳的合作，可以在全新的平台中进行。

被问及香港近年的政治环境会否影响到香港与大湾区融合，林郑回应说，香港近年出现了一股“过分强调本土文化”的风气，进而排斥中国大陆及大陆人，但认为这只有小部分人会这么做；她相信，通过时间可以扭转此情况，香港要稳定局面，然后透过公众教育，“让我们的年轻一代更加掌握‘一国两制’，更加知道怎样是对自身发展最有利的”。

林郑也直言：“但最有效能令这些目前仍然不愿意进入的年轻人进入内地，就是一定要有机会让他们尝试。所以我们从来没有放弃，从来不会因为见到有一小撮人有排斥内地的心态、而减少我们为年轻人提供去内地实习、交流、工作甚至创业的机会。”