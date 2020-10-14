党报社论：深圳要继续成为改革开放重要窗口

中共总书记、国家主席习近平今天将出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会，中共中央机关报《人民日报》发表社论文章称，实践充分证明，党中央关于兴办经济特区的战略决策完全正确，深圳等经济特区要把握好新的战略定位，继续成为中国改革开放的重要窗口。

这篇题为《树立新时代改革开放新标杆——热烈祝贺深圳等经济特区建立四十周年》的社论文章说，深圳是中国经济特区的鲜活缩影，40年来深圳等经济特区在体制改革中发挥了试验田作用，在对外开放中发挥了重要窗口作用。实践充分证明，党中央关于兴办经济特区的战略决策是完全正确的，在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的征程上，经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好、办出水平。

文章指出，当今世界正经历百年未有之大变局，中国将面对更多逆风逆水的外部环境。深圳要发挥好改革的突破和先导作用，保持战略定力，推动更深层次改革，实行更高水平开放，破除发展瓶颈、汇聚发展优势、增强发展动力。

文章最后强调，新形势、新任务、新挑战赋予经济特区新的历史使命，深圳等经济特区要在推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想中寻找新的方位，把握好新的战略定位，继续成为改革开放的重要窗口、试验平台和开拓者、实干家，为全国各地提供更多可复制可推广的经验，推动改革不停顿、开放不止步。

中国官方11日晚发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》（简称《方案》），明确在中央改革顶层设计和战略部署下，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权，预示深圳改革开放再出发。

习近平前天南下广东省考察调研，今天将到深圳出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会，并发表讲话。