联合国人权理事会改选 中俄入选沙特落选

中国、古巴和俄罗斯当选为联合国人权理事会成员，尽管有人权组织和活跃分子称，这些国家的政府侵犯人权行为严重。

据彭博社报道，联合国大会周二选出15个新成员加入由47个国家组成的该理事会。席位根据地区团体分配，俄罗斯和古巴一样，都没有遭到反对。

沙特阿拉伯未能赢得该理事会的席位，在竞争中输给了中国、尼泊尔、巴基斯坦和乌兹别克斯坦。

人权观察组织联合国主任路易斯-夏邦努（Louis Charbonneau）表示，“沙特未能在人权理事会上赢得一席之地，这提醒我们，需要在联合国选举中进行更多竞争。如果还有更多候选者，中国、古巴和俄罗斯也可能会输掉席位。”

报道还提到，委内瑞拉去年也曾入选人权理事会，尽管该国被联合国指责法外处决、强迫失踪、任意拘留和酷刑。

另据新华社报道，中方将以此次当选为契机，继续坚定支持多边主义，坚定捍卫联合国宪章宗旨和原则，深入参与人权理事会工作，积极推进国际人权交流与合作，旗帜鲜明地反对将人权问题政治化和双重标准的错误做法。

联合国人权理事会于2006年建立，其前身是联合国人权委员会，总部设在日内瓦，共设47个席位，其中亚洲和非洲各占13席，拉美及加勒比地区占八席，东欧占六席，西欧和其他地区占七席。

联大每年改选三分之一左右的人权理事会成员，理事会成员每届任期三年，最多可连任一次。中国曾在2006年至2012年、2014年至2016年、2017年至2019年担任人权理事会成员。