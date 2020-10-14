台拟购德国疫苗 被批违背“不用大陆疫苗”方针

台湾企业东洋药品前天宣布取得了德国BioNTech公司正在研发的冠病疫苗的台湾代理授权，该公司计划供应1500万台湾人接种该疫苗。但是批评人士指出，BioNTech的疫苗是在中国大陆进行的临床试验，有违台湾卫福部长陈时中“不用大陆疫苗”之方针。

综合德国之声、《联合报》报道，根据东洋药品10月12日新闻发布会上的表态，预计将在2021年第一季度到货1000万剂由德国BioNTech公司研发的疫苗，按照每人两剂计算，可供500万人接种。

东洋公司董事长、曾经在总统蔡英文麾下担任行政院长的林全表示，公司已经获得了BioNTech的授权书，将在授权书有效期内与台湾主管部门协商，最多将交付3000万剂疫苗，可供1500万人接种。台湾总人口约2300余万人。

台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥说，东洋药品签约前已告知指挥中心，并表示陈时中的态度就是要“超量购买”。

不过，台商刘伟纪却在社交媒体上发文质疑东洋药品的举动，指出该款疫苗研发工作系德国BioNTech、美国辉瑞、中国复星医药合作进行，且是在中国大陆的监管审批下开展试验，因此违反了陈时中此前的“不买大陆疫苗”之表态。

陈时中9月底在回应国民党籍立法委员的质询时强调，没有计划购买大陆生产的疫苗，而且按照现行法规，台湾本来就不准许进口大陆生产的疫苗类制品。但陈时中的发言并没有明确定义究竟什么才是“大陆生产的疫苗”。

总部位于德国美因茨的BioNTech公司，今年初疫情刚暴发时就启动了疫苗研发，并且在3月16日获得了中国复星医药集团的1.2亿欧元（下同，约1.92亿新元）研发资金，其中4400万欧元为股权投资；复星医药则获得了在中国大陆及香港、澳门地区基于BioNTech的mRNA技术平台“独家开发、商业化”疫苗产品的权利。除了复星医药，BioNTech还和美国辉瑞制药建立了疫苗研发合作关系。

今年8月5日，BioNTech与复星医药联合宣布，已经获得了中国当局的许可，启动了在中国的临床试验。目前，编号为BNT162b1的疫苗已经进入了第三期即最后一期临床试验阶段。

据报道，在遭到台商刘伟纪“批评”之后，不少台湾网民指责东洋药品有“舔中”、“亲共”之嫌。针对这些质疑，东洋药品昨天发表声明回应指出，德国BioNTech公司的中资比例仅有0.7%，远远低于法令规范的30%。

该公司还强调，东洋药品此次的疫苗授权协议交易对象是BioNTech公司，疫苗生产、资金交易、物流往来对象均在德国。声明并未回应“疫苗是否算作中国研制”之质疑。台湾卫福部下属的国家卫生指挥中心也在同一天表示，BioNTech被认定为德国厂商，只不过公司股东来自多个国家。

BioNTech的疫苗，被认为是当前全球研发进度最快的十余个冠病疫苗项目之一，皆进入了第三期临床试验阶段。其中四个项目由中国企业主导。