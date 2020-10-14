解放军报：把全部心思放在备战打仗上

中美关系紧张、台海局势复杂多变之际，中共总书记、中国国家主席习近平昨天在潮州视察解放军海军陆战队，中国军媒《解放军报》今天（14日）发表评论员文章说，全军要增强忧患意识、危机意识、打仗意识，把全部心思和精力放在备战打仗上，做到“召之即来、来之能战、战之必胜”。

文章引述习近平昨天“要把全部心思和精力放在备战打仗上，保持高度戒备状态”的讲话指出，这是“对抓好备战打仗提出明确要求，立起了备战打仗的鲜明导向”。

文章说，解放军作为执行党的政治任务的武装集团，既要政治过硬，也要本领高强，这个本领就是能打仗、打胜仗。

文章强调，部队当前正处于深化改革、转型建设的关键期。全军部队要坚持以战领训，强化任务牵引，加强针对性、对抗性训练，从难从严摔打和锻炼部队。要推动作战理论、训练模式、任务编组等方面创新，提高训练水平和实战能力。要加强所属作战力量、作战单元、作战要素融合集成，加强同其他军兵种部队协同配合，理顺相关指挥关系、保障关系，深度融入联合作战体系。要充分用好改革有利条件，创新训练理念和模式、创新训法战法，加强训练规范和组训标准建设，更好解放和发展战斗力，真正把新体制新编成优势发挥出来，让战斗力水平不断攀升，带动备战打仗各项建设整体提升。

身兼中共中央军委主席的习近平昨天上午到潮州海军陆战队机关视察，引起各方关注。他在视察时强调，海军陆战队是两栖精锐作战力量，在维护国家主权安全和领土完整、海洋权益、海外利益方面肩负着重要职责。

习近平指示，海军陆战队要加快推进转型建设，坚持“以战领训”，加强针对性、对抗性训练，提升作战能力，“努力锻造一支合成多能、快速反应、全域运用的精兵劲旅”，要把全部心思和精力放在备战打仗上，保持高度戒备状态。

解放军海军陆战队是2017年根据中共中央军委关于深化国防和军队改革的决策部署调整而组建，主要执行登陆作战、岛礁作战、岛屿攻防战等特种作战任务。