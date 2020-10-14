BTS朝鲜战争言论惹怒中国网民

韩国知名男团防弹少年团（BTS）近日在发表得奖感言时，因提到会铭记朝鲜战争之中美国和韩国共同经历的苦难历史，引发不少中国网民不满。韩国外交部对此表示，为了不影响韩中两国国民间的相互理解和纽带感，政府正对相关情况保持关注。

综合网媒“香港01”、《纽约时报》等报道，这起风波始于10月7日的一个网上颁奖仪式。总部设在纽约的非营利组织“韩国协会”向BTS颁发了表彰其促进美韩关系的奖励。

BTS队长在颁奖仪式上提到70年前爆发的朝鲜战争时说：“我们会永远铭记两国（韩美）共同经历的苦难历史，以及无数男女的牺牲。”

由于在朝鲜战争的历史中，韩国和美国军队对抗的是来自朝鲜和中国的军队，因此这段感言引起了中国社交媒体上网民的强烈不满。许多中国网民指责BTS发言不当，侮辱了朝鲜战争中的中国军人。“滚出中国”、“这还不脱粉？”、“国家面前无爱豆（偶像）不知道吗”、“限韩令不要停”。

《环球时报》英文版也报道此事，称BTS队长应该认识到，即使是韩国宿敌的盟友的损失，也是应得到承认的。报道也称，BTS队长的说法反映了“片面态度”和“否定历史”。有大约20万或更多的韩国士兵和大约3.7万名美国士兵，以及数百万平民在朝鲜战争中死亡。另据中国统计，有18万中国士兵丧生。

随着争议越演越烈，三星BTS特别版智能手机和耳机的宣传从中国电子商务平台天猫和京东被下架。同时，三星的中国大陆版官网也移除有关BTS的页面资讯。但在三星官方网站的香港与台湾版，相关页面仍可正常显示。

此外，意大利运动服装品牌“FILA”也在官方微博删除了一个有关BTS的宣传帖子。BTS自2019年起一直是“FILA”的品牌大使。

据韩联社报道，韩国外交部副发言人李在雄昨天在例行记者会上表示，为了不影响韩中两国国民间的相互理解和纽带感，韩国政府正对这起风波保持关注。“今后将为发展韩中关系、促进韩中友谊继续努力。”

