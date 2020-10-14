恒大以配售价区间低端发行新股筹43亿港元

中国恒大今天公布以先旧后新方式配股筹43亿港元（下同，约7.55亿新元），配售价每股16.5港元为配售价区间低端，最终配售股数亦仅及最初计划大约一半。

据IFR此前报道，恒大昨天下午发出高至84.3亿港元的配股集资计划，初步拟按每股16.5至17.2港元，配售4.9亿股股份，并设增额配售权可额外配售1.2亿股股份。受台风“浪卡”影响，香港证券市场昨天全日停市。

据路透社报道，恒大今早于联交所的公告显示，该公司落实向不少于六名承配人，按每股16.5港元配售约2.6亿股股份；配售股份相当于经扩大后已发行股数总数约1.96%，配售价较周一收市价19.34港元折让约15%。

瑞信、瑞银、美银以及华泰国际担任配售代理。

恒大表示，是次配股集资所得款项净额约42.56亿港元，拟用作现有债务再融资及一般营运资金。

公司并称：“董事已考虑多种筹资选择。经检讨配售事项及认购事项的条款及条件后，董事会认为透过配售事项及认购事项筹集股本资金乃符合本公司利益。”

配售完成后，恒大主席兼控股股东许家印的持股比例将由77.78%轻微摊薄至76.26%。

恒大上月尾因一页截图和随后出现的一封函件引发资金链断裂疑虑，导致股债齐遭血洗；其后公布与恒大地产约三分之二的战略投资者达成“免回购”安排后，股价债价始见回稳。

