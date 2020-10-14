深圳特区40周年庆祝大会举行 习近平将发表讲话

深圳经济特区建立40周年庆祝大会今天（14日）上午在广东省深圳市举行。中共总书记、国家主席习近平出席大会并将发表讲话。

会议于上午10时30分正式开始，习近平一行人步入会场并在台上就坐。深圳市委书记王伟中发表开场讲话。

随后，研祥集团董事长陈志列发表讲话。研祥集团是中国最大的特种计算机研究、开发、制造、销售和系统整合于一体的高科技本土企业。

据中国央视报道，庆祝大会在深圳前海国际会议中心举行，现场摆放826张座位，代表1980年8月26日创立深圳经济特区，除了广东省、深圳市、港澳特区政府的官员出席大会外，还有来自各行各业的企业代表，以及基层代表出席。

据彭博社此前报道，习近平在今天的讲话中预料将介绍有关粤港澳大湾区如何带动经济增长，以及如何让香港与大陆更同步发展的规划纲要。

报道称，这可能意味着中国将采取更大胆的政策，把包括深圳在内的九个内地城市与香港和澳门联系在一起，力图打造一个可与东京湾或硅谷相抗衡的区域枢纽。

报道引述中国国务院参事、中国与全球化智库主任王辉耀称，习近平的珠三角之行是个巨大信号，表明他希望继续改革开放的脚步，王辉耀认为，这是更加开放的象征。

他预计习近平会谈到大湾区，政策激励措施以及香港和大陆如何合作。