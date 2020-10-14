习近平：赋予深圳更多改革自主权

中共总书记、国家主席习近平今天（14日）上午在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表讲话时说，中央决定以经济特区建立40周年为契机，支持深圳实施综合改革试点，赋予深圳更多改革自主权。

习近平提到，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演进，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整，世界进入动荡变革期。

他指出，新形势需要新担当、呼唤新作为。新时代经济特区建设要统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，从中国进入新发展阶段大局出发，落实新发展理念，紧扣推动高质量发展、构建新发展格局，改革不停顿，开放不止步，在更高起点上推进改革开放。

在全面深化改革方面，习近平指出，改革永远在路上，改革之路无坦途。当前改革又到了一个新的历史关头，推进改革的复杂程度、敏感程度、艰巨程度不亚于40年前，必须以更大的政治勇气和智慧，坚持摸着石头过河和加强顶层设计相结合，深化重要领域和关键环节改革，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，提高改革综合效能。

他表示，党中央经过深入研究，决定以经济特区建立40周年为契机，支持深圳实施综合改革试点，以清单批量授权方式赋予深圳在重要领域和关键环节改革上更多自主权，一揽子推出27条改革举措和40条首批授权事项。

他要求深圳经济特区扛起责任，把握正确方向，解放思想、守正创新，努力在重要领域推出一批重大改革措施，形成一批可复制可推广的重大制度创新成果。

对于备受关注的“双循环”概念，习近平说，新发展格局不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。要优化升级生产、分配、流通、消费体系，深化对内经济联系、增加经济纵深，增强畅通国内大循环和联通国内国际双循环的功能，加快推进规则标准等制度型开放，率先建设更高水平开放型经济新体制。