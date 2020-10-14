蔡英文提三策略让台湾成亚洲绿能发展中心

台湾总统蔡英文今天（14日）指出，台湾目前在离岸风电发展上，已居于亚洲领先地位，她提出三大发展策略，让台湾朝向亚洲绿能发展中心迈进，以打进国际市场为目标。并邀请国际伙伴，善用台湾在亚太地区的能源战略地位，一起打绿能的国际杯。

据中时电子报报道，蔡英文今天出席国际智慧能源周开幕典礼是说，这是她第四次参加国际智慧能源周的活动，这四年间台湾的再生能源有了飞跃性的发展，台湾也已经成为国际再生能源投资的重要的热点，这次展览有500个以上的摊位，透过集结产业链中的重要的买主和技术专家，相信可以促成很多重要的合作。

她说，未来要把握三个重要的发展策略，让台湾朝向亚洲绿能发展中心继续迈进：第一是会明确提出长期发展的方向，加强台湾外厂商长期投资的信心。她承诺，执政团队会尽量用最高的行政效率，建立更稳定的合作的机制，来确保跟国际伙伴厂商的长期的合作并促进发展，也希望尽早举办区块开发招商，确保关键产业资源确切到位，让台湾继续维持亚太区绿能领导中心的的地位。

第二，完整规划绿能产业链、完备绿能产业配套的措施，她说，台湾绿能供应链已经完成盘整，未来除了供应在地使用，也要以打进国际市场为目标。除了供应链之外，也将完备相关的金融机构跟市场机制、融资保证机制以及绿电交易都已经在推动中，未来将会使绿能产业更加完备。

第三，会全力确保绿能供应的稳定，让台湾高科技产业在这全球供应链调整的挑战中，确保竞争的优势。她说，现在国际大厂都非常要求供应链使用再生能源的占比，透过绿电供应链的发展，能够把握台湾在国际供应链中的关键的地位。