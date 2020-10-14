习近平：推动粤港澳三地经济运行规则衔接

中共总书记、国家主席习近平今天（14日）上午在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表讲话时说，要积极作为深入推进粤港澳大湾区建设，推动粤港澳三地经济运行的规则衔接、机制对接。

习近平说，党中央对深圳改革开放、创新发展寄予厚望，深圳要建设好中国特色社会主义先行示范区，形成全面深化改革，推进粤港澳大湾区建设，丰富“一国两制”事业发展新实践，率先实现社会主义现代化。这是新时代党中央赋予深圳的历史使命。

他说，粤港澳大湾区建设是国家重大发展战略，深圳是大湾区建设的重要引擎。要抓住粤港澳大湾区建设重大历史机遇，推动三地经济运行的规则衔接、机制对接，加快粤港澳大湾区城际铁路建设，促进人员、货物等各类要素高效便捷流动，提升市场一体化水平。

他指出，要深化前海深港现代服务业合作区改革开放，规划建设好河套深港科技创新合作区，加快横琴粤澳深度合作区建设。要以大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设为抓手，加强与港澳创新资源协同配合。要继续鼓励引导港澳台同胞和海外侨胞充分发挥投资兴业、双向开放的重要作用，在经济特区发展中作出新贡献。

另外，他还强调，要充分运用粤港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年来内地学习、就业、生活，促进粤港澳青少年广泛交往、全面交流、深度交融，增强对祖国的向心力。