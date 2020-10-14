高盛：9月中国手机出货量按年跌36%

投行高盛今天发表报告称，中国9月份手机出货量转弱，按年下跌36%，当中国际手机品牌出货量跌幅更达68%，相信主要因苹果的新iPhone手机延迟推出所致。

据路透社报道，该行预期，随着苹果稍后推出5G手机，其出货量将会改善，惟由于整体中国的需求趋势仍然疲弱，可能会对苹果今年稍后在中国的按年销售表现带来不利影响。

中国信通院稍早发表数据显示，中国9月国内手机市场总体出货量2333.4万部。今年前三季度，国内手机市场总体出货量累计达2.26亿部，其中智能手机累计出货量2.18亿部，占同期手机出货量的96.5%。

5G手机方面，9月国内市场出货量1399万部，占同期手机出货量的60%；前三季度5G手机累计出货量1.08亿部，占比47.7%。

高盛表示，9月中国手机总出货量按年跌36%，较7、8月分别35%及13%的跌幅为大；即使中国5G手机的表现较预期为佳，但不足以抵销整体市场疲弱需求的影响。

报告根据中国信通院的数据计算，9月份国际品牌在中国的手机出货量按年减少68%至180万部，这较7月及8月分别按年-30%和+29%的表现为差。

报告相信苹果占国际品牌出货量的主要部分，而苹果新iPhone手机延迟推出，可能是导致整体国际品牌出货量下滑的主要原因；随着新型号iPhone推出，未来两个月的跌势料得以部分纾缓。

苹果今天凌晨发布了下一代手机iPhone 12，希望凭借更快的5G连接引发一轮升级浪潮，并使其销售到年底前都保持畅旺。这次苹果新手机上市要比往年新品发布时间晚大约一个月。