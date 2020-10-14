吴敦义：为求胜选改国民党名是短视近利

针对国民党立院党团总召林为洲抛出党名去“中国”的主张，前主席吴敦义今天在面簿说，国民党每逢挫折，就会有人发出改名的声音，这是失败主义者的务虚之议，若为求胜选便主张改党名，是短视近利的愚者之见。

林为洲日前在个人面簿上发文，提出更改党名，去掉“中国”两字，避免国民党因名字被对手攻击的议题。

吴敦义今天在面簿（Facebook）回应改名风波指出，有位媒体人说"国民党改名是吴敦义势力复辟"，这是凭空而来的谬言，是胡乱指控、莫须有的栽赃。

吴敦义表示，这位媒体人仅以一句"林为洲谁的人"影射林为洲与敦义关系密切，然后便指陈“国民党改名议题等于吴敦义势力复辟”，既未提出具体证据，更未说明其理安在，绝非是有经验、负责任或珍惜名誉的媒体人所应为。

他还说，林为洲争取参选2018年新竹县长未果之后，即对他公开多所不满，并多次做不实攻击，这些言行相信关心政情的社会大众大都有所了解，故而林为洲的改名言论竟然可以硬栽上他吴敦义，岂非是至为荒谬、怪诞？

吴敦义说，这些年来，中国国民党每逢挫折，就会有人发出改名的声音，这乃是“失败主义者”的“务虚”之议，因为中国国民党在历次选举的成与败，关键都非是党名，而是选举布局与候选人是否得当所致；如若为求胜选考虑，便主张更改党名，那是见树不见林、短视近利的愚者之见。

吴敦义举例，国民党在2000年失去了政权，但在2008年又重新执政，那时是“中国国民党”；2016虽然再度失去中央政权，2018年地方选举却赢得了15个县市长，并且"光复"了绿营执政多年的高雄，那时还是"中国国民党"。而2020年本党未能再次重返执政之路，原因殊多，但绝非是因为党名之故。