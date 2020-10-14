iPhone 12成为中国热门话题 但市场反响喜忧参半

苹果新发布的iPhone 12今天在中国市场获得的反响喜忧参半，“果粉”为苹果推出5G手机欢呼雀跃，但其他消费者则打算再等等，先观望一下华为等其他手机厂商即将发布的新产品。

据路透社报道，当被问及是否会购买新款iPhone时，接受财经杂志调查的受访者中给出肯定和否定回答的人数基本相等：约有1万人回答不会，9269人说会买，只有5400多人说还要再考虑。

iPhone 12将从10月16日开始接受中国客户预定，售价从“迷你”版的5499元（人民币，下同，约1109新元），一直到顶配的1万1899元。

为此，苹果新手机的售价也成为热门话题，不少人抱怨它太贵了。很多微博用户称，他们可能推迟预定iPhone 12，先等待华为本月稍晚预定发布的Mate 40 Pro。

不过分析师表示，他们看好iPhone 12在中国市场的表现，称该公司仍可能有相当多的铁粉，推迟手机升级直到支持5G的iPhone 12推出。

考虑到新款iPhone的发布，研究公司Canalys最近调整了预期，预计2020年第四季对中国的iPhone发货量为同比增加14%，与其最初预期的下降1%相比有大幅度修正。

Canalys追踪中国智能手机行业的Nicole Peng称，“现在在中国，5G并非高级功能，而是一项必要功能”，并预测苹果5G手机的推出，在今年年底前和2021年第一季将在中国“触发新一轮的苹果手机换机潮”。

Canalys预计，随着网络和手机品牌大大促进了5G手机的使用，到2020年末，50%的中国手机持有者将使用5G装置，而同期预计只有29%的美国手机持有者将使用5G装置。

苹果也可能从高端机市场主要竞争对手华为潜在的挫败中获益。受美国对芯片供应的限制影响，明年华为的智能手机部门可能陷入崩溃。